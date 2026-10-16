Rakip Olarak Karşılaşmak İstemeyeceğiniz 4 Burç
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Kimi insanlar rekabeti bir oyun gibi görür, kimileri ise bir hedefe kilitlendiğinde o hedefe ulaşana kadar pes etmez! Üstelik onlar için iş hayatı, spor ve hatta günlük yaşam bile bitmek bilmeyen bir yarışa dönüşebilir. Haliyle bu insanlarla karşı karşıya geldiğinizde kazanmak için sizin de elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekebilir.
İşte rakip olarak karşınıza çıkmasını asla istemeyeceğiniz o 4 burç.
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Koç
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Akrep
Oğlak
Aslan
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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