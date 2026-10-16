Rakip Olarak Karşılaşmak İstemeyeceğiniz 4 Burç

Savaş gezegeni Mars'ın yönettiği Koç için rekabet, hayatın en heyecan verici kısmı. Bir yarışın başladığını duyduğu an gözleri parlar ve enerjisi ikiye katlanır. Başlangıç çizgisinde herkesten önce hazır olan, ilk adımı atmaktan asla çekinmeyen bir burç Koç.

Koç'u rakip olarak zorlu kılan şey, yenilgiyi kabullenmemesi. Kaybettiği anda yeniden ayağa kalkar ve bir sonraki turda çok daha güçlü döner. Cesareti ve hızıyla karşısındakinin hamle yapmasına fırsat bırakmaz.

Koç'la yarışmak istiyorsanız, en baştan tüm gücünüzle başlamanız gerekecek!