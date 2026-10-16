Aldatıyor Ama Yakalanmıyor: Gizli Çapkın 4 Burç
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Bazı insanlar duygularını yüzünden okutur, bazıları ise en büyük sırrını bile gülümseyerek saklar. Astrolojiye göre bazı burçlar, ilişkilerinde gizemi korumakta ve iz bırakmamakta öylesine ustadır ki çevresindekiler olan biteni çoğu zaman fark etmez bile. Elbette burcunuz kaderiniz değil, zira sadakat her şeyden önce bir tercih. Ama yıldızların bu konuda ipucu verdiği bazı burçlar var.
İşte aldatsa bile yakalanmayan o 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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