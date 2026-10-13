Aldatıldığını Asla Belli Etmeyen 4 Burç: İhaneti Bile İçinde Yaşıyor!
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Aldatılmak, kimsenin yaşamak istemeyeceği en ağır hayal kırıklıklarından biri. Tam da bu yüzden kimi bu acıyı gözyaşlarıyla dışa vurur, kimi de yakınlarıyla paylaşarak hafifletmeye çalışır. Ancak bazıları vardır ki en derin yarayı bile içinde taşır, dışarıya hiçbir şey belli etmez.
Bu sessizlik zayıflıktan değil, kendilerine duydukları saygıdan ve iç güçlerinden gelir. Acılarını kendi içlerinde iyileştirir, gururlarını korur ve yollarına dimdik devam ederler. Peki hangi burçlar kırılan kalplerini kimseye göstermez?
İşte aldatıldığını asla belli etmeyen o 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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