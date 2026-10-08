En Ulaşılmaz 4 Burç: Kalplerine Giden Yolu Bulmak Neredeyse İmkansız!
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Bazı insanlar ilk tanışmada bile kendilerini kolayca açar. Bazıları ise gülümser, sohbet eder, hatta size kendinizi çok yakın hissettirebilir... Ama konu gerçekten iç dünyalarına girmeye geldiğinde arada görünmez bir mesafe belirir. Ne kadar yaklaştığınızı düşünseniz de hep bir adım geride dururlar.
Bu mesafenin nedeni çoğu zaman soğukluk değil, güvenmeden kendilerini tamamen açmamalarıdır. Kalplerine giden yolu bulmak sabır, zaman ve samimiyet ister. Peki hangi burçlar kendilerini en zor açanlar arasında?
İşte ulaşılması en zor o 4 burç!
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Kova
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Oğlak
Akrep
Başak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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