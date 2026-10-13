Burcunuza Göre Evinizde Hangi Bitki Olmalı?

Bitkileri: Biberiye, rezene, menekşe, yabani havuç

Sıra dışı Kova'nın listesi de en az onun kadar farklı! Tam da alışılmış güzelliğin dışındaki ayrıntıları fark etmeyi sevenlere göre. Yabani havucun ince ince dallanan çiçek yapısı, yakından bakıldığında dantel gibi bir görüntü oluşturuyor. Rezene de ince yaprakları ve kendine özgü görünümüyle sıradan bir yeşillikten ayrılıyor.

Menekşe küçük çiçekleriyle zarif bir seçenek sunarken biberiye daha belirgin kokusuyla listeyi tamamlıyor. Farklı biçimleriyle dikkat çeken bu bitkiler, Kova'nın özgün ve kalıplara sığmayan karakteriyle sembolik bir uyum taşıyor.