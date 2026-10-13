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Burcunuza Göre Evinizde Hangi Bitki Olmalı?

Burcunuza Göre Evinizde Hangi Bitki Olmalı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:47
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Balkonunuzda, mutfak pencerenizde ya da bahçenizde hangi bitkilerin olacağını seçerken burcunuzdan ilham almaya ne dersiniz? Astroloji dünyasında her burcun kendine özgü bir enerjisi olduğuna inanılır ve bu enerji, bitkilerle de sembolik olarak eşleştirilir. Bahçecilik sitesi LeafyPixels'ın derlediği listeye göre her burca uyan bitkiler, kokusundan biçimine kadar farklı özellikleriyle öne çıkıyor. 

İşte 12 burca göre o bitkiler!

Kaynak: LeafyPixels

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Koç

Koç

Bitkileri: Biberiye, fesleğen, ısırgan otu

Koç'un yıldızı biberiye! Güçlü kokusu, dik duruşu ve uygun koşullarda yıl boyunca yeşil kalabilmesiyle biberiye, Koç'un enerjik ve kolay kolay pes etmeyen karakterine yakıştırılıyor. Fesleğen de kokusuyla bulunduğu ortamda hemen fark edilen bitkilerden biri. Isırgan otunun savunma mekanizmasıysa Koç'un cesur, gerektiğinde kendini korumayı bilen tarafını çağrıştırıyor.

Boğa

Boğa

Bitkileri: Nane, kekik, menekşe, hatmi, kedi nanesi

Boğa için bitki seçerken yalnızca görüntüye değil, kokulara ve duyulara da bakmak gerekiyor. Nane ve kekik, yapraklarını hafifçe ovuşturduğunuzda bile kendini belli eden aromalarıyla öne çıkıyor. Menekşenin narin çiçekleri ve hatminin gösterişli görünümü ise Boğa'nın güzelliğe, konfora ve doğanın sunduğu keyiflere düşkün tarafını yansıtıyor. Kedi nanesi de bu huzurlu ve duyusal bitki seçkisini tamamlıyor.

İkizler

İkizler

Bitkileri: Dereotu, maydanoz, anason, lavanta, mercanköşk

İkizler'in bitkileri de tek bir özellikle tanımlanamayacak kadar çeşitli! Dereotu ve maydanozun ince ince ayrılan yaprakları, anasonun farklı aroması ve lavantanın hem görünüşü hem de kokusuyla öne çıkması bu burcun meraklı, değişken ve çok yönlü karakterini çağrıştırıyor. Mercanköşk de aromatik yapısıyla listeye katılıyor. Birbirinden farklı özellikler taşıyan bu bitkiler, İkizler'in her zaman keşfedecek yeni bir şey bulmasını sembolik olarak anlatıyor.

Yengeç

Yengeç

Bitkileri: Ada çayı, melisa, aloe vera, defne, maydanoz

Yengeç'in bitkileri, evin bir köşesinde büyütüp ihtiyaç duyduğunuzda yanına gideceğiniz türleri hatırlatıyor. Melisa ve ada çayı kendilerine özgü kokularıyla, maydanoz ve defne mutfaktaki kullanımlarıyla ev yaşamına yakın bitkiler arasında. Aloe vera ise etli yaprakları ve su depolayan yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Yengeç'in yuvasına ve sevdiklerine bağlı karakteriyle bu bitkilerin evdeki varlığı arasında sembolik bir bağ kuruluyor.

Aslan

Aslan

Bitkileri: Ayçiçeği, papatya, tarhun, melisa

Aslan'a yakışan bitkiyi tahmin etmek zor değil: Elbette ayçiçeği! Büyük, parlak çiçek başı ve sarı rengiyle bulunduğu yerde hemen dikkat çekiyor. Üstelik genç ayçiçeklerinin güneş yönünü takip eden hareketleri de bu burcun güneşle kurulan sembolik bağını güçlendiriyor. Papatya sarı merkezi ve ışın gibi çevresine yayılan beyaz taç yapraklarıyla aynı görünümü daha narin bir biçimde tamamlıyor. Tarhun ve melisa ise Aslan'ın bitki listesine aromatik bir dokunuş katıyor.

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Başak

Başak

Bitkileri: Dereotu, rezene, kara ısırgan, nane, mercanköşk

Başak'ın bitkilerinde ayrıntılar ön plana çıkıyor. Dereotu ve rezene, ince ince bölünen yaprakları ve şemsiye biçiminde açan çiçekleriyle dikkatli bakıldığında fark edilen bir güzelliğe sahip. Nane ve mercanköşk ise aromatik özellikleriyle mutfakta da kendine yer buluyor. Listede bulunan kara ısırgan da farklı yaprak dokusuyla öne çıkıyor. Bu bitkilerin biçimlerine ve işlevlerine yakından bakmak, Başak'ın düzeni ve ayrıntıları önemseyen karakteriyle kurulan sembolik bağı daha anlaşılır hale getiriyor.

Terazi

Terazi

Bitkileri: Kekik, kedi nanesi, aslanpençesi, mürver, arı otu (monarda)

Terazi'nin bahçesini bir hayal edin... Bir köşede toprağa yayılan kekik, diğer tarafta renkli çiçekleriyle dikkat çeken arı otu, aralarında da farklı yaprak biçimleriyle aslanpençesi. Bu listede tek bir bitkinin öne çıkmasından çok, farklı şekil ve dokuların bir araya gelmesi dikkat çekiyor. Mürverin çiçek kümeleri ve kedi nanesinin çiçekli görünümü de bu çeşitliliği tamamlıyor. Görsel uyum ve dengeyle özdeşleştirilen Terazi için bu bitkiler, bahçede farklılıkların nasıl bir arada güzel görünebileceğini simgeliyor.

Akrep

Akrep

Bitkileri: Ada çayı, kişniş, acı biber, kedi nanesi, fesleğen, ısırgan otu

Akrep'in listesi, ilk bakışta sakin görünen ama yakından tanındığında güçlü özellikler ortaya koyan bitkilerle dolu. Acı biberin keskin tadı, ısırgan otunun temas edildiğinde tepki yaratabilen yapısı ve fesleğenin yoğun aroması, Akrep'in tutkulu ve kolayca unutulmayan karakteriyle sembolik olarak eşleştiriliyor. Ada çayı ve kişniş de kendilerine özgü kokularıyla bu listeye katılıyor. Kedi nanesi ise seçkinin diğer aromatik üyelerinden biri.

Yay

Yay

Bitkileri: Ada çayı, fesleğen, hodan, safran, frenk maydanozu

Yay'ın bitkileri arasında özellikle hodan dikkat çekiyor. Yıldız biçimindeki mavi çiçekleriyle diğer bahçe bitkilerinden ayrılan hodan, Yay'ın keşfetmeyi ve alışılmışın dışına çıkmayı seven karakterini çağrıştırıyor. Safranın değerli bir baharat olarak öne çıkması da listeye farklı bir anlam katıyor. Fesleğen ve ada çayı kokularıyla, frenk maydanozu ise ince yapraklarıyla bu çeşitliliği tamamlıyor. Birbirinden farklı görünüm ve kullanım özellikleri, Yay'ın geniş ufkunu sembolik olarak yansıtıyor.

Oğlak

Oğlak

Bitkileri: Biberiye, papatya, mercanköşk, kimyon, tarhun, kırmızı pancar

Oğlak'ın bitkileri arasında biberiye ayrı bir yere sahip. Uygun koşullarda yıl boyunca yeşil kalabilmesi, bu bitkiyi dayanıklılık ve süreklilikle ilişkilendirmeyi kolaylaştırıyor. Kırmızı pancarın toprak altında gelişen kökü ise bitkinin görünmeyen kısmında emek verilerek büyüyen bir ürünü hatırlatıyor. 

Papatya, mercanköşk, kimyon ve tarhun da farklı yetişme ve kullanım özellikleriyle listeye katılıyor. Sabır, emek ve uzun vadeli hedeflerle anılan Oğlak için bu bitkiler, büyümenin her zaman göz önünde gerçekleşmediğini hatırlatıyor.

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Kova

Kova

Bitkileri: Biberiye, rezene, menekşe, yabani havuç

Sıra dışı Kova'nın listesi de en az onun kadar farklı! Tam da alışılmış güzelliğin dışındaki ayrıntıları fark etmeyi sevenlere göre. Yabani havucun ince ince dallanan çiçek yapısı, yakından bakıldığında dantel gibi bir görüntü oluşturuyor. Rezene de ince yaprakları ve kendine özgü görünümüyle sıradan bir yeşillikten ayrılıyor. 

Menekşe küçük çiçekleriyle zarif bir seçenek sunarken biberiye daha belirgin kokusuyla listeyi tamamlıyor. Farklı biçimleriyle dikkat çeken bu bitkiler, Kova'nın özgün ve kalıplara sığmayan karakteriyle sembolik bir uyum taşıyor.

Balık

Balık

Bitkileri: Fesleğen, melisa, hodan, ada çayı, gül

Balık'ın bitki listesindeki en romantik isim hiç kuşkusuz gül. Rengi, kokusu ve yüzyıllardır şiirlerde ve hikâyelerde duygularla ilişkilendirilmesi, onu Balık'ın hayalperest tarafıyla özdeşleştirmeyi kolaylaştırıyor. Hodanın mavi çiçekleri de suyu ve gökyüzünü hatırlatan tonlarıyla listenin dikkat çekici üyelerinden. 

Melisa ve fesleğen aromatik özellikleriyle, ada çayı ise kendine özgü yapısıyla bu seçkiyi tamamlıyor. Böylece Balık'ın duygusal ve romantik dünyası, farklı koku ve renklerle sembolik bir bahçeye dönüşüyor.

UYARI: Bu eşleştirmeler sembolik olup tıbbi bir öneri niteliği taşımaz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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