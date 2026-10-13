Burcunuza Göre Evinizde Hangi Bitki Olmalı?
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Balkonunuzda, mutfak pencerenizde ya da bahçenizde hangi bitkilerin olacağını seçerken burcunuzdan ilham almaya ne dersiniz? Astroloji dünyasında her burcun kendine özgü bir enerjisi olduğuna inanılır ve bu enerji, bitkilerle de sembolik olarak eşleştirilir. Bahçecilik sitesi LeafyPixels'ın derlediği listeye göre her burca uyan bitkiler, kokusundan biçimine kadar farklı özellikleriyle öne çıkıyor.
İşte 12 burca göre o bitkiler!
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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