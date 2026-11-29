Doğru adı manyetit olan bu siyah madde, çözünmüş ve paslanmış metalden oluşuyor. Tesisattaki su, petek ve borulardaki metalle tepkimeye girdikçe metal paslanıyor; kopan pas parçaları da su ile birlikte bütün sistemde dolaşıyor.

Suyu sert olan bölgelerde bunlara kireç de ekleniyor. Hepsi bir araya geldiğinde tıkanıklık oluşuyor ve küçük bir tıkanıklık kısa sürede büyüyebiliyor.