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Kışın Petekler Daha İyi Isıtsın Diye Uygulayabileceğiniz Basit Metot

Kışın Petekler Daha İyi Isıtsın Diye Uygulayabileceğiniz Basit Metot

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 12:59
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Petekler yıl boyunca içlerinde toz biriktiriyor. Kalorifer açıldığında bu toz hava akışını engelliyor ve odanın ısınması uzun sürüyor, bu da daha fazla enerji harcanmasına yol açıyor. Bir enerji uzmanı, peteklerin içini evde bulunan bir aletle 10 dakikadan kısa sürede temizlemenin yolunu anlattı.

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Saç kurutma makinesi petek dilimlerinin arasındaki tozu dışarı üflüyor

Saç kurutma makinesi petek dilimlerinin arasındaki tozu dışarı üflüyor

Petekleri temizlemek zor, çünkü dilimlerin arasındaki dar boşluklara bezle ulaşmak kolay değil. Enerji uzmanı Isabelle Bastian, bazı kişilerin bu tozu saç kurutma makinesiyle üfleyerek çıkardığını söylüyor. Makinenin güçlü hava akımı, hiçbir parçayı sökmeye gerek kalmadan tozu yerinden oynatıyor.

Başlamadan önce kaloriferi kapatın ve peteğin tamamen soğumasını bekleyin. Peteğin altına tozu toplaması için bir havlu serin. Saç kurutma makinesini en düşük ısı ve mümkünse en yüksek fan ayarında açın. Makineyi aşağıya, yere doğru tutup yatay hareket ettirin ki toz aşağıya dökülsün.

Sıcak ayar kullanmayın, petekleri yılda en az iki kez temizleyin

Sıcak ayar kullanmayın, petekleri yılda en az iki kez temizleyin

Sıcak ayar tozun odaya daha çok yayılmasına yol açıyor. Astımı ya da alerjisi olanların tozu solumamak için maske takması öneriliyor.

Havluda toplanan tozu çöpe atın ve peteğin altını süpürgeyle temizleyin. Peteğin dışını nemli bir bezle silin, inatçı lekeler için bulaşık deterjanlı su kullanın. Petekle duvar arasındaki boşlukta da toz biriktiği için orayı da temizleyin, ardından kuru bir bezle silin. Tozun yeniden birikmemesi için petekleri yılda en az iki kez temizlemek gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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