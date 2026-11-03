Kışın Petekler Daha İyi Isıtsın Diye Uygulayabileceğiniz Basit Metot
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Petekler yıl boyunca içlerinde toz biriktiriyor. Kalorifer açıldığında bu toz hava akışını engelliyor ve odanın ısınması uzun sürüyor, bu da daha fazla enerji harcanmasına yol açıyor. Bir enerji uzmanı, peteklerin içini evde bulunan bir aletle 10 dakikadan kısa sürede temizlemenin yolunu anlattı.
Saç kurutma makinesi petek dilimlerinin arasındaki tozu dışarı üflüyor
Sıcak ayar kullanmayın, petekleri yılda en az iki kez temizleyin
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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