Kışın Petekler Daha İyi Isıtsın Diye Uygulayabileceğiniz Basit Metot

Sıcak ayar tozun odaya daha çok yayılmasına yol açıyor. Astımı ya da alerjisi olanların tozu solumamak için maske takması öneriliyor.

Havluda toplanan tozu çöpe atın ve peteğin altını süpürgeyle temizleyin. Peteğin dışını nemli bir bezle silin, inatçı lekeler için bulaşık deterjanlı su kullanın. Petekle duvar arasındaki boşlukta da toz biriktiği için orayı da temizleyin, ardından kuru bir bezle silin. Tozun yeniden birikmemesi için petekleri yılda en az iki kez temizlemek gerekiyor.