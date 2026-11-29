5 Gözlü Opabinia'dan 2,5 Metrelik Kırkayağa: Fosillerden Tanıdığımız 7 Tuhaf Tarih Öncesi Canlı
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Beş gözlü Opabinia yaklaşık 505 milyon yıl önce Kambriyen denizlerinde yaşarken, ilk dinozorların ortaya çıkmasına daha 270 milyon yıl vardı.
1. Beş gözü ve ucu kıskaçlı hortumuyla Opabinia, Kambriyen denizlerinin en tuhaf sakinlerindendi.
2. Hallucigenia'nın hangi tarafının sırtı, hangi tarafının karnı olduğu yıllarca tartışıldı.
3. İki metreyi aşan Aegirocassis sudaki planktonu süzerek besleniyordu.
4. Arthropleura adlı kırkayağın boyu 2,5 metreyi geçiyordu.
5. Tully canavarının omurgalı mı omurgasız mı olduğu hâlâ kesin değil.
6. Gomfoterler file benziyordu ama fil değildi.
7. Megatherium, fil ağırlığında bir tembel hayvandı.
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