Yaklaşık 300 milyon yıl önce yaşayan Tullimonstrum'un fosilleri 1950'lerden beri yalnız ABD'nin Illinois eyaletindeki Mazon Creek'te bulunuyor. Gözleri gövdesinden çıkan bir çubuğun iki ucunda duruyor, hortumunun ucunda dişli bir kıskaç var. 2016'da iki ayrı çalışma onu omurgalı saydı. 2023'te üç boyutlu tarama yapan Japon ekip ise buna karşı çıktı. Adı canavar ama en küçük örnekleri 8, en büyükleri 35 santimetre kadar.