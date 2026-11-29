Feng shui'nin enerji haritası Bagua'da güneydoğu, zenginlik ve bollukla eşleşiyor. Kaynana dilinin dik büyümesi enerjinin yukarı doğru akışını simgelediği için bitki sıklıkla bu köşeye yerleştiriliyor. Evin doğu bölümü ise aile, sağlık ve canlılığı temsil ediyor.

Bir diğer önerilen yer de giriş. Kapının bir yanına ya da iki yanına konulan kaynana dilinin, istenmeyen enerjilerin eve girmesine karşı koruma sağladığına inanılıyor.