Yeni Yılda Kaynana Dilini Evinizde Sakın Bu Köşeye Koymayın: Bereketi Kaçırıyor
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Paşa kılıcı olarak da bilinen kaynana dili, dik ve kılıcı andıran yapraklarıyla en dayanıklı ev bitkileri arasında gösteriliyor. Feng shui'de koruma, arınma ve güçle ilişkilendirilen bitkinin evdeki yerine göre farklı anlamlar taşıdığına inanılıyor. Ancak bazı köşeler bitkinin hem enerjisi hem de sağlığı için uygun değil.
Gelin birlikte bakalım.
Feng shui'de neden koruyucu bir bitki olarak görülüyor?
Evin hangi köşesi bolluğu temsil ediyor?
Yatak odası konusunda uzmanlar ikiye ayrılıyor.
Kalorifer peteğinin yanı ve cereyanlı köşeler bitkiye zarar veriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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