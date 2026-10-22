article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Feng Shui'ye Göre Mutfağınıza Bereket Getirmenin 7 Yolu

Feng Shui'ye Göre Mutfağınıza Bereket Getirmenin 7 Yolu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Feng shui, mekanları ve eşyaları uyum yaratacak şekilde düzenlemeye dayanan eski bir Çin sanatı. Bu geleneğe göre mutfak, evin bereket ve bolluk odası olarak kabul ediliyor.

Yani mutfakta yapacağınız küçük düzenlemelerin evinize bereket getirdiğine inanılıyor. Feng shui uzmanlarının ve iç mimarların önerilerinden derlediğimiz 7 maddeye birlikte bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ocağı temiz tutun ve düzenli kullanın

1. Ocağı temiz tutun ve düzenli kullanın

Feng shui'de ocak, zenginliğin ve evdekileri besleyebilmenin simgesi. Ocağın gözleri de serveti temsil ediyor. Bu yüzden ocağı her zaman temiz tutmak ve tüm gözlerini dönüşümlü olarak kullanmak öneriliyor. Feng shui uzmanı Jennifer Emmer, ocağın arkasına ayna gibi yansıtıcı bir yüzey koyarak bereketi simgesel olarak ikiye katlayabileceğinizi söylüyor.

2. Dağınıklıktan kurtulun

2. Dağınıklıktan kurtulun

Feng shui ustası Dana Claudat'a göre mutfakta yapılan her düzenleme, bereket enerjisine hizmet ediyor. Sadece tezgahı değil kiler, buzdolabı, çekmece ve dolapları da toparlayın. Tarihi geçmiş konserve ve baharatları atın, bıçakları ve çöp kutusunu göz önünden kaldırın.

3. Ateş ile suyu ayırın

3. Ateş ile suyu ayırın

Feng shui'de ateş ve su birbiriyle uyuşmayan iki element. Bu yüzden lavabonun ocağın hemen yanında ya da tam karşısında olmaması öneriliyor. Mutfağınızı yeniden düzenleyemiyorsanız, ikisinin arasına ahşap bir kesme tahtası ya da bitki koyarak dengeyi sağlayabilirsiniz.

4. Ocağın başında sırtınızı odaya dönmeyin

4. Ocağın başında sırtınızı odaya dönmeyin

Uzmanlara göre ocağın en iyi yeri, yemek pişirirken odadaki insanları görebileceğiniz bir konum. Ocağınız duvara bakıyorsa, üzerine asılacak küçük bir ayna arkanızı görmenizi ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlıyor.

5. Ahşap ve toprağı mutfağa davet edin

5. Ahşap ve toprağı mutfağa davet edin

Mutfakta zaten bolca su, ateş ve metal elementi bulunuyor. Claudat bu yüzden ahşap ve toprak elementlerini öne çıkarmayı öneriyor. Pencere önünde fesleğen ya da nane gibi otlar yetiştirin. Seramik pişirme kapları ve yemek kitaplarıyla dolu bir raf da bu elementleri güçlendiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tezgaha meyve kasesi koyun

6. Tezgaha meyve kasesi koyun

Bereketi davet etmenin en kolay yollarından biri, tezgaha ya da masaya taze ve renkli meyvelerle dolu bir kase koymak. Feng shui'de dolu bir meyve kasesi, bolluğun simgesi sayılıyor. Kasenin hep dolu olmasına ve meyvelerin taze kalmasına dikkat edin.

7. Mutfağı aydınlık tutun ve renkleri doğru seçin

7. Mutfağı aydınlık tutun ve renkleri doğru seçin

Feng shui'de ışık, hareketli ve canlı 'yang' enerjisini temsil ediyor. Doğal ışığı engellemeyin, tezgah altı aydınlatmaları ve ayarlanabilir lambalar kullanın. Renklerde yeşil, bej, terrakota gibi toprak tonları öneriliyor. Mutfağınız evin bereket bölgesi sayılan güneydoğu köşesindeyse kırmızı, mavi, yeşil ya da mor detaylar da ekleyebilirsiniz.

Unutmayın, feng shui bilimsel bir yöntem değil, geleneksel bir inanış. Ama önerilerin çoğu, daha düzenli ve keyifli bir mutfak için de işe yarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın