Feng Shui'ye Göre Mutfağınıza Bereket Getirmenin 7 Yolu
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Feng shui, mekanları ve eşyaları uyum yaratacak şekilde düzenlemeye dayanan eski bir Çin sanatı. Bu geleneğe göre mutfak, evin bereket ve bolluk odası olarak kabul ediliyor.
Yani mutfakta yapacağınız küçük düzenlemelerin evinize bereket getirdiğine inanılıyor. Feng shui uzmanlarının ve iç mimarların önerilerinden derlediğimiz 7 maddeye birlikte bakalım.
1. Ocağı temiz tutun ve düzenli kullanın
2. Dağınıklıktan kurtulun
3. Ateş ile suyu ayırın
4. Ocağın başında sırtınızı odaya dönmeyin
5. Ahşap ve toprağı mutfağa davet edin
6. Tezgaha meyve kasesi koyun
7. Mutfağı aydınlık tutun ve renkleri doğru seçin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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