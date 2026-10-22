Feng Shui'ye Göre Mutfağınıza Bereket Getirmenin 7 Yolu

Feng shui'de ışık, hareketli ve canlı 'yang' enerjisini temsil ediyor. Doğal ışığı engellemeyin, tezgah altı aydınlatmaları ve ayarlanabilir lambalar kullanın. Renklerde yeşil, bej, terrakota gibi toprak tonları öneriliyor. Mutfağınız evin bereket bölgesi sayılan güneydoğu köşesindeyse kırmızı, mavi, yeşil ya da mor detaylar da ekleyebilirsiniz.

Unutmayın, feng shui bilimsel bir yöntem değil, geleneksel bir inanış. Ama önerilerin çoğu, daha düzenli ve keyifli bir mutfak için de işe yarıyor.