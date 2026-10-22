Japonların Her Bahar Sabah Erken Saatlerde Parklara Koştuğu Gelenek: Hanami

Japonya'da her bahar ülkenin dört bir yanı pembe ve beyaz renklere bürünüyor. Kiraz ağaçları çiçek açtığında milyonlarca kişi parklara akın ediyor ve yüzyıllardır süren bir geleneği sürdürüyor: Hanami.

Fakat burası Japonya, elbette her şeyin olduğu gibi hanaminin de kendine has kuralları var. Gelin, Japan Guide'ın hazırladığı rehbere birlikte bakalım.

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