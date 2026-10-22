Japonların Her Bahar Sabah Erken Saatlerde Parklara Koştuğu Gelenek: Hanami
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya'da her bahar ülkenin dört bir yanı pembe ve beyaz renklere bürünüyor. Kiraz ağaçları çiçek açtığında milyonlarca kişi parklara akın ediyor ve yüzyıllardır süren bir geleneği sürdürüyor: Hanami.
Fakat burası Japonya, elbette her şeyin olduğu gibi hanaminin de kendine has kuralları var. Gelin, Japan Guide'ın hazırladığı rehbere birlikte bakalım.
Japonya'nın Hanami Kültürü Nedir?
Ağaçların altında piknik geleneği
Hanamide uyulması gereken kurallar var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın