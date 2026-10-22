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Japonların Her Bahar Sabah Erken Saatlerde Parklara Koştuğu Gelenek: Hanami

Japonların Her Bahar Sabah Erken Saatlerde Parklara Koştuğu Gelenek: Hanami

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 16:05
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Japonya'da her bahar ülkenin dört bir yanı pembe ve beyaz renklere bürünüyor. Kiraz ağaçları çiçek açtığında milyonlarca kişi parklara akın ediyor ve yüzyıllardır süren bir geleneği sürdürüyor: Hanami.

Fakat burası Japonya, elbette her şeyin olduğu gibi hanaminin de kendine has kuralları var. Gelin, Japan Guide'ın hazırladığı rehbere birlikte bakalım.

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Japonya'nın Hanami Kültürü Nedir?

Japonya'nın Hanami Kültürü Nedir?

Hanami kelimesi Japoncada 'çiçek izlemek' anlamına geliyor, ancak genellikle kiraz çiçeği izlemek için kullanılıyor. Uzaktan bakıldığında bulut gibi görünen ağaçları, yakından tek tek çiçekleriyle de inceleyebilirsiniz.

Kiraz çiçekleri özellikle bir kale, tapınak ya da şintoist bir mabedin yanında çok daha etkileyici görünüyor. Bazı yerlerde ağaçlar akşamları ışıklandırılıyor ve gece hanamisi bambaşka bir atmosfer sunuyor. Tokyo ve Kyoto gibi şehirlerde çiçeklenme genellikle mart sonu ile nisan başına denk geliyor ve sadece bir iki hafta sürüyor.

Ağaçların altında piknik geleneği

Ağaçların altında piknik geleneği

Hanami, parkta kısa bir yürüyüş kadar basit olabilir. Ama geleneğin asıl parçası, çiçek açmış ağaçların altında arkadaşlarla ya da aileyle yapılan piknikler. Japonya'da uzun bir geçmişi olan bu buluşmalar hem halka açık parklarda hem de özel bahçelerde düzenleniyor.

Popüler noktalar çok kalabalık olduğu için iyi bir yer bulmak ciddi bir yarışa dönüşebiliyor. Bazı parklarda en iyi yerler sabah 8'den önce doluyor. Bu yüzden insanlar sabahın erken saatlerinde yere bir örtü seriyor ve üzerine grubun adını ve piknik saatini yazıyor ya da biri gün boyu orada bekliyor. Ancak pek çok park, örtülerin başıboş bırakılmasını yasaklıyor.

Hanamide uyulması gereken kurallar var

Hanamide uyulması gereken kurallar var

Hanami'nin de kendine göre bir görgü kuralı var. Her şeyden önce ağaçlara zarar vermemek gerekiyor. Dalları çekmek ya da sallamak, çiçek koparmak, ağaca tırmanmak ve köklerin üzerine basmak hoş karşılanmıyor.

Pek çok parkta çöp kutusu bulunmuyor, bu yüzden çöpünüzü yanınızda eve götürmeye hazırlıklı olun. Kurallar parktan parka da değişiyor. 

Birçok yerde mangal yakmak yasak, bazı parklar akşamları belli bir saatte kapılarını kapatıyor, birkaçında ise alkol tüketimine izin verilmiyor. Gitmeden önce gideceğiniz parkın kurallarını kontrol etmek en iyisi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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