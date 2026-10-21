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Japonların 1000 Yıllık Süper Besini Natto: Uzun Ömürle Bağlantısı Giderek Güçleniyor

Japonların 1000 Yıllık Süper Besini Natto: Uzun Ömürle Bağlantısı Giderek Güçleniyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 15:37
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Kokusu keskin, dokusu yapışkan ve ilk deneyenlerin çoğunu şaşkına çeviren bir Japon yemeği dünya çapında yıldızı parlayan bir sağlık besinine dönüşüyor: Natto. Japonya Maliye Bakanlığı'na göre natto ihracatı 2025'te 5 bin 248 tona ulaştı ve 2017'ye göre neredeyse üçe katlandı. En büyük alıcılar ise Çin ve ABD.

Bu ilginin arkasında on yıllardır süren bilimsel araştırmalar var. Kalp sağlığından kemik güçlenmesine kadar pek çok alanda umut verici sonuçlar alınan natto, son yıllarda uzun ömürle de giderek daha fazla ilişkilendiriliyor. New Atlas'ın derlediği araştırmalara birlikte bakalım.

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Natto nedir?

Natto nedir?

Natto, haşlanmış soya fasulyelerinin 'Bacillus subtilis var. natto' adı verilen bir bakteriyle fermente edilmesiyle yapılıyor. Ortaya çıkan fasulyeler keskin bir kokuya ve çubuklarla kaldırıldığında uzayan, ipeksi ve yapışkan bir dokuya sahip. Japonya'da yaklaşık bin yıldır tüketilen natto, özellikle kahvaltıda pilavın üzerinde yeniyor.

Fermente yiyecekleri seven biri için bile ilk tadımı zorlayıcı olabiliyor. Ancak natto'yu tek başına yemek zorunda değilsiniz. Pilavın üstüne, çorbalara ya da başka yemeklere karıştırarak tadını ve dokusunu yumuşatmak mümkün. Japonya'da genellikle soya sosu, hardal ve yeşil soğanla birlikte servis ediliyor.

Küçük porsiyonda büyük besin değeri

Küçük porsiyonda büyük besin değeri

Natto bitkisel protein, lif ve mineraller açısından oldukça zengin. 50 gramlık bir porsiyon düşük kalorili olmasına rağmen 8,3 gram protein, 4,8 gram lif, 50 miligram magnezyum ve 330 miligram potasyum içeriyor.

Asıl öne çıkan özelliği ise K2 vitamininin, özellikle menakinon-7 (MK-7) adı verilen formunun bilinen en zengin doğal kaynaklarından biri olması. K vitamini kanın pıhtılaşmasında rol oynuyor. K2 ise kemik metabolizmasına katkı sağlıyor ve kalsiyumun kemiklere ulaşmasına yardımcı olan osteokalsin proteininin aktifleşmesinde görev alıyor.

Kalp sağlığı ve uzun ömürle bağlantısı

Kalp sağlığı ve uzun ömürle bağlantısı

Natto'nun en çok araştırılan etkilerinden biri kalp ve damar sağlığı. 2017'de American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan ve yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Takayama çalışmasında, en çok natto tüketenlerin kalp-damar hastalıklarından ölme riskinin en az tüketenlere göre belirgin şekilde düşük olduğu görüldü. 2020'de BMJ'de yayımlanan ve 92 bin 915 yetişkini kapsayan bir araştırmada ise düzenli olarak fermente soya ürünleri tüketenlerde tüm nedenlere bağlı ölüm riski yüzde 10-11 daha düşüktü.

Bilim insanları bu etkinin bir kısmını natto'daki nattokinaz enzimine bağlıyor. 2023'te yayımlanan bir çalışma, nattokinazın yüksek tansiyon tedavisinde destekleyici olarak kullanılabileceğini, ancak düşük dozların kolesterol üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını gösterdi.

En dikkat çekici sonuç ise 2025'te geldi. Japonya'da 1548 yaşlı erkeğin 15 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, düzenli natto tüketenlerin tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin hiç yemeyenlere göre yüzde 40 daha düşük olduğu bulundu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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