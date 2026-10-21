Japonların 1000 Yıllık Süper Besini Natto: Uzun Ömürle Bağlantısı Giderek Güçleniyor
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Kokusu keskin, dokusu yapışkan ve ilk deneyenlerin çoğunu şaşkına çeviren bir Japon yemeği dünya çapında yıldızı parlayan bir sağlık besinine dönüşüyor: Natto. Japonya Maliye Bakanlığı'na göre natto ihracatı 2025'te 5 bin 248 tona ulaştı ve 2017'ye göre neredeyse üçe katlandı. En büyük alıcılar ise Çin ve ABD.
Bu ilginin arkasında on yıllardır süren bilimsel araştırmalar var. Kalp sağlığından kemik güçlenmesine kadar pek çok alanda umut verici sonuçlar alınan natto, son yıllarda uzun ömürle de giderek daha fazla ilişkilendiriliyor. New Atlas'ın derlediği araştırmalara birlikte bakalım.
Natto nedir?
Küçük porsiyonda büyük besin değeri
Kalp sağlığı ve uzun ömürle bağlantısı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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