Ruh Halinizi 30 Saniyede İyileştiren 3 Küçük Alışkanlık
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Sağlıklı yaşam denince çoğumuzun aklına önce beslenme ve egzersiz geliyor. Oysa pek çok araştırma, meditasyonun ve farkındalığın ruh sağlığına ciddi faydaları olduğunu gösteriyor. Psikolog ve yazar Eli Susman'a göre insanlar aslında bu pratikleri yapmak istiyor ama hayat araya giriyor: Toplantı uzuyor, akşam yemeği hazırlanmayı bekliyor, telefona bir bildirim düşüyor...
Susman, yeni kitabı 'Micropractice'te gün içine kolayca sıkıştırılabilecek kısa pratikler öneriyor!
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1. Mikro dans
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2. Gün içinde iyi dilekler göndermek
3. Başkalarının mutluluğuna sevinmek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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