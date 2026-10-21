Ruh Halinizi 30 Saniyede İyileştiren 3 Küçük Alışkanlık

Kendinizi daha iyi hissetmek istediğiniz anlarda, uzun bir zaman aralığına ihtiyacınız yok. Sadece kalkın ve 30 saniye boyunca aklınıza nasıl geliyorsa öyle dans edin. Kurallar, koreografi ya da seyirci yok; sadece siz ve hareket.

Susman bunun çok basit bir pratik olduğunun farkında. Ama ona göre yarım dakikalık bir dansın ardından kendinizi farklı hissetmemeniz neredeyse imkânsız.