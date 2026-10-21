article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ruh Halinizi 30 Saniyede İyileştiren 3 Küçük Alışkanlık

Ruh Halinizi 30 Saniyede İyileştiren 3 Küçük Alışkanlık

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 12:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sağlıklı yaşam denince çoğumuzun aklına önce beslenme ve egzersiz geliyor. Oysa pek çok araştırma, meditasyonun ve farkındalığın ruh sağlığına ciddi faydaları olduğunu gösteriyor. Psikolog ve yazar Eli Susman'a göre insanlar aslında bu pratikleri yapmak istiyor ama hayat araya giriyor: Toplantı uzuyor, akşam yemeği hazırlanmayı bekliyor, telefona bir bildirim düşüyor...

Susman, yeni kitabı 'Micropractice'te gün içine kolayca sıkıştırılabilecek kısa pratikler öneriyor!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mikro dans

1. Mikro dans

Kendinizi daha iyi hissetmek istediğiniz anlarda, uzun bir zaman aralığına ihtiyacınız yok. Sadece kalkın ve 30 saniye boyunca aklınıza nasıl geliyorsa öyle dans edin. Kurallar, koreografi ya da seyirci yok; sadece siz ve hareket.

Susman bunun çok basit bir pratik olduğunun farkında. Ama ona göre yarım dakikalık bir dansın ardından kendinizi farklı hissetmemeniz neredeyse imkânsız.

2. Gün içinde iyi dilekler göndermek

2. Gün içinde iyi dilekler göndermek

Gün boyunca karşılaştığınız insanlara içinizden iyi dileklerde bulunun. Budist gelenekte 'sevgi dolu şefkat' (lovingkindness) olarak bilinen bu pratik için 'Kolay gelsin, İyi günler, Kendine iyi bak' gibi cümleler kurabilirsiniz.

3. Başkalarının mutluluğuna sevinmek

3. Başkalarının mutluluğuna sevinmek

Bu pratiğin amacı kıskançlığı azaltmak. Bir sohbet sırasında ya da sosyal medyada gezinirken içinizde o tanıdık kıskançlık duygusunun kıpırdandığını hissettiğiniz anda devreye sokabilirsiniz.

Susman böyle anlarda kendinize şunu söylemenizi öneriyor: 'Kendi mutluluklarımı kutluyorum, seninkileri de kutluyorum.' Ya da kısaca: 'Senin mutluluğun bana ilham veriyor.'

Temel fikir basit: Mutluluk, paylaştıkça azalan sınırlı bir kaynak değil.

Susman'a göre mikro pratiklerin asıl değeri, gün içindeki sayısız küçük anı birer farkındalık fırsatına dönüştürmesinde yatıyor. Mikrodalganın ötmesini beklerken, kırmızı ışıkta dururken, market kuyruğunda sıranızı beklerken ya da işe yürürken bile bu pratiklerden birini deneyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın