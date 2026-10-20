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"Gözler Kalbin Aynasıdır" Sözü Bilimsel Olarak da Doğruymuş!

"Gözler Kalbin Aynasıdır" Sözü Bilimsel Olarak da Doğruymuş!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:58
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'Seviyorsun hayır deme...

Gözler kalbin aynasıdır'

Bu şarkı sözü, sadece bir şarkı sözü olmanın ötesinde, bilimsel bir gerçekliği de sunuyor! Araştırmalar, içimizden konuştuğumuzda bile gözlerimizin sessiz kalmadığını gösteriyor.

Japonya'daki Tsukuba ve Ritsumeikan üniversitelerinden araştırmacılar, sesli konuşmayla iç sesin göz bebeklerini farklı şekillerde etkilediğini ortaya koydu. Bulgu, henüz konuşamayan bebeklerin dil gelişimini anlamanın yeni bir yolu olabilir.

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Gönüllülerden hem sesli hem içlerinden saymaları istendi

Gönüllülerden hem sesli hem içlerinden saymaları istendi

iScience dergisinde yayımlanan çalışmada sağlıklı genç yetişkinler üç farklı sayma görevi yaptı: sırayla saymak (1, 2, 3...), sayıyı bir isimle birlikte söylemek (bir kedi, iki kedi...) ve daha fazla zihinsel çaba isteyen atlayarak saymak (1, 4, 7...).

Her görev hem sesli hem de içten yapıldı. Katılımcılar hiçbir şey düşünmeden dinlenirken de ölçüm alındı. Araştırmacılar tüm bu süre boyunca göz bebeği çapını kaydetti. Göz bebeği büyüklüğü, beyindeki uyarılma düzeyinin anlık bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Sesli konuşurken göz bebekleri hep büyüdü, iç seste ise tablo değişti

Sesli konuşurken göz bebekleri hep büyüdü, iç seste ise tablo değişti

Katılımcılar sesli saydığında göz bebekleri üç deneyde de büyüdü. İçten saymada ise tepki göreve göre değişti: Basit saymada göz bebekleri küçüldü, isimli saymada değişmedi, atlayarak saymada ise büyüdü.

Ancak her durumda iç sesteki değişim, sesli konuşmadakinden daha küçüktü. Araştırmacılara göre bu, iç sesin sesli konuşmanın sessiz bir kopyası olmadığını, daha düşük bir beyin uyarılmasıyla ilişkili ayrı bir dil kullanımı olduğunu gösteriyor.

Bebeklerin iç sesini anlamanın yolu gözlerden geçebilir

Bebeklerin iç sesini anlamanın yolu gözlerden geçebilir

İç ses doğrudan gözlemlenemediği için bugüne kadarki çalışmalar çoğunlukla katılımcıların kendi anlatımlarına dayanıyordu. Bu da henüz konuşamayan küçük çocuklarla çalışmayı neredeyse imkânsız kılıyordu.

Göz bebeği ölçümü ise sözlü yanıt gerektirmediği için bebeklerde ve küçük çocuklarda da kullanılabilir. Araştırmacılar, yöntemin iç sesin erken çocuklukta nasıl geliştiğini ve insanların, örneğin sporcuların, kendilerini sakinleştirmek ya da motive etmek için içlerinden nasıl konuştuğunu anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Bir dahaki sefere içinizden kendinize moral verirken gözleriniz de bu konuşmaya eşlik ediyor olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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