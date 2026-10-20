"Gözler Kalbin Aynasıdır" Sözü Bilimsel Olarak da Doğruymuş!

'Seviyorsun hayır deme...

Gözler kalbin aynasıdır'

Bu şarkı sözü, sadece bir şarkı sözü olmanın ötesinde, bilimsel bir gerçekliği de sunuyor! Araştırmalar, içimizden konuştuğumuzda bile gözlerimizin sessiz kalmadığını gösteriyor.

Japonya'daki Tsukuba ve Ritsumeikan üniversitelerinden araştırmacılar, sesli konuşmayla iç sesin göz bebeklerini farklı şekillerde etkilediğini ortaya koydu. Bulgu, henüz konuşamayan bebeklerin dil gelişimini anlamanın yeni bir yolu olabilir.

Kaynak