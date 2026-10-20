"Gözler Kalbin Aynasıdır" Sözü Bilimsel Olarak da Doğruymuş!
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'Seviyorsun hayır deme...
Gözler kalbin aynasıdır'
Bu şarkı sözü, sadece bir şarkı sözü olmanın ötesinde, bilimsel bir gerçekliği de sunuyor! Araştırmalar, içimizden konuştuğumuzda bile gözlerimizin sessiz kalmadığını gösteriyor.
Japonya'daki Tsukuba ve Ritsumeikan üniversitelerinden araştırmacılar, sesli konuşmayla iç sesin göz bebeklerini farklı şekillerde etkilediğini ortaya koydu. Bulgu, henüz konuşamayan bebeklerin dil gelişimini anlamanın yeni bir yolu olabilir.
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Gönüllülerden hem sesli hem içlerinden saymaları istendi
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Sesli konuşurken göz bebekleri hep büyüdü, iç seste ise tablo değişti
Bebeklerin iç sesini anlamanın yolu gözlerden geçebilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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