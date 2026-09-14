Telefonunuzun Titrediğini Hissetme Yanılsaması Yaşıyorsanız Yalnız Değilsiniz
Cebinizdeki telefonun titrediğini hissedip çıkarıyorsunuz ama ekranda hiçbir bildirim yok. Bu deneyim tek başınıza yaşadığınız garip bir an değil, bilim dünyasında adı konmuş bir olgu: 'hayalet titreşim sendromu.' Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin yüzde 89'u ortalama iki haftada bir bu hissi yaşıyor. Hastanelerde çalışan doktor ve hemşirelerde bu oran yüzde 68'e kadar çıkıyor; staj gibi stresli dönemlerde bu rakam yüzde 87'ye ulaşabiliyor. Yanılsama beyninizin bozuk olduğu anlamına gelmiyor, tam tersine bir bildirim beklentisi içinde olduğunuzu gösteriyor. Peki beyniniz sıradan bir kas kasılmasını ya da kumaş sürtünmesini neden telefon titreşimiyle karıştırıyor?
Bilimsel Adı 'Hayalet Titreşim Sendromu'
Bir Araştırmaya Göre Her 10 Üniversite Öğrencisinden 9'u Bunu Yaşıyor
Hastane Çalışanlarında ve Stresli Dönemlerde Oran Daha da Yükseliyor
Beyniniz Sizi Kandırmıyor, Sadece Aşırı Tetikte Bekliyor
Bu Bir Hastalık Değil, Alışkanlığın Bir Yan Etkisi
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