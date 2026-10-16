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10 Metrekareye Ev Sığdırıyorlar: Japon Mimarların Tasarladığı En Akıllı Evler

10 Metrekareye Ev Sığdırıyorlar: Japon Mimarların Tasarladığı En Akıllı Evler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 09:46
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Japonya'da evlerin ne kadar küçük olduğunu görmüş olabilirsiniz. Fakat Japonlar, küçük evleri öyle bir tasarlıyorlar ki büyük evlerden daha kullanışlı hale getirebiliyorlar. Japonlar, daha az alanla, daha az kaynakla iyi yaşamayı hedefliyorlar.

'A House in Japan: Lessons in Living' kitabının editörü François-Luc Giraldeau'ya göre dünyanın çoğu bugün Japonya'nın on yıllardır çözmeye çalıştığı sorularla karşı karşıya. BBC'nin kitaptan seçtiği 10 ev, bu sorulara verilen en akıllıca cevaplardan bir kısmı.

Kaynak

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1. Love2 House, Tokyo

1. Love2 House, Tokyo

Mimar Takeshi Hosaka'nın hem evi hem ofisi olan bu yapı, yalnızca 10 metrekarelik bir alana oturuyor. Hosaka'nın sorusu basit: 'İyi yaşamak için gerçekte ne kadar alana ihtiyaç var?'

Gökyüzüne açılan iki kavisli beton kabuk, kışın içeriyi güneş ışığıyla dolduruyor. İçerideki her yüzeyin bir işlevi var; raflar duvarlara oyulmuş, tezgâhlar dışarı doğru uzanıyor.

2. Building Frame House, Tokyo

2. Building Frame House, Tokyo

Bu evde duvar yok. IGArchitects, yaşam alanlarını duvarlarla değil, farklı yüksekliklerde havada asılıymış gibi duran katlarla ayırdı.

Birbirine geçen bu platformlar hem bölme hem depolama alanı olarak kullanılıyor. Tavana kadar uzanan pencereler içeriyi ışıkla dolduruyor; banyo ve yatak odası ise ince perdelerle gizleniyor.

3. Tiny Home is Tall, Tokyo

3. Tiny Home is Tall, Tokyo

Kominoru Design, yalnızca 30 metrekarelik bir köşe arsaya üç katlı bir ev sığdırdı. En üst katta bir çatı terası, içeride ise eğimli duvara yerleştirilmiş bir küvet var.

Çatıdaki yüksek pencereler havayı dolaştırırken ikinci kattaki küçük bahçeye dikilen ağaçlar, bu küçük arsayı yeşil bir eve dönüştürüyor.

4. Kedi Evi, Kamakura

4. Kedi Evi, Kamakura

Mimar Tan Yamanouchi evini eşi ve kendisi kadar iki kedisini de düşünerek tasarladı. Evin merkezinde, bir kedinin adımına göre ayarlanmış 23 basamaklı sarmal bir merdiven var.

Yatak odası, atölye, mutfak, yemek odası ve banyo, bir ağacın dalları gibi bu merdivenden ayrılıyor. Böylece ev, kediler ve insanlar için eşit derecede eğlenceli bir alana dönüşüyor.

5. Ana yol ile tren hattı arasına sıkışan daire

5. Ana yol ile tren hattı arasına sıkışan daire

Büyük bir yol ile tren hattının kesiştiği noktaya sıkışan bu daire, geleneksel Japon mimarisindeki engawa fikri üzerine kurulu. Engawa, evin içiyle dışı arasındaki geçiş alanına verilen ad.

40 metrekarelik balkon bu geçiş alanı işlevini görüyor. Çelik borulardan geçirilen iki kat yarı saydam kumaştan yapılan, shoji (geleneksel sürgülü bölme) benzeri bir tente de yazın sert güneşi süzüyor.

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6. Hut and Tower House, Tokyo

6. Hut and Tower House, Tokyo

Tokyo'nun Meguro semtinde, kalabalık bir alışveriş sokağındaki bu aile evi üst üste dizilmiş Lego parçalarını andırıyor. Ana kuleden dışarı taşan küçük 'kulübe', sokağa yakınlığı sayesinde misafir odası ya da atölye olarak kullanılıyor.

Arkasında beş katlı bir küp kulesi yükseliyor. Zeminden başlayan sarmal merdiven yatak odalarından oturma alanına, oradan da en üstteki oyun odasına çıkıyor.

7. Tokyo Blue Apartment, Tokyo

7. Tokyo Blue Apartment, Tokyo

Bu ev özel yapılmış bir müstakil ev değil; 1970'lerden kalma sıradan bir '3LDK' dairesi. Japonya'da LDK oturma, yemek ve mutfak alanının birleştiği standart daireleri, rakam ise yatak odası sayısını anlatıyor.

Tasarım firması Roovice, bu sıradan daireyi renk, açıkta bırakılan beton ve zemine çekilen kobalt mavisi bir şeritle kişiselleştirdi. Giraldeau'ya göre burada renk süs değil, odaları birbirine bağlayan bir yapı elemanı.

Japonya'nın tasarım evleri, bu kadarla sınırlı değil. Dilerseniz, BBC'nin sayfasını ziyaret edip tasarımların devamına göz atabilir ve kendi yaşam alanlarınız için ilham alabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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