10 Metrekareye Ev Sığdırıyorlar: Japon Mimarların Tasarladığı En Akıllı Evler

Japonya'da evlerin ne kadar küçük olduğunu görmüş olabilirsiniz. Fakat Japonlar, küçük evleri öyle bir tasarlıyorlar ki büyük evlerden daha kullanışlı hale getirebiliyorlar. Japonlar, daha az alanla, daha az kaynakla iyi yaşamayı hedefliyorlar.

'A House in Japan: Lessons in Living' kitabının editörü François-Luc Giraldeau'ya göre dünyanın çoğu bugün Japonya'nın on yıllardır çözmeye çalıştığı sorularla karşı karşıya. BBC'nin kitaptan seçtiği 10 ev, bu sorulara verilen en akıllıca cevaplardan bir kısmı.

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