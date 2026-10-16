10 Metrekareye Ev Sığdırıyorlar: Japon Mimarların Tasarladığı En Akıllı Evler
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Japonya'da evlerin ne kadar küçük olduğunu görmüş olabilirsiniz. Fakat Japonlar, küçük evleri öyle bir tasarlıyorlar ki büyük evlerden daha kullanışlı hale getirebiliyorlar. Japonlar, daha az alanla, daha az kaynakla iyi yaşamayı hedefliyorlar.
'A House in Japan: Lessons in Living' kitabının editörü François-Luc Giraldeau'ya göre dünyanın çoğu bugün Japonya'nın on yıllardır çözmeye çalıştığı sorularla karşı karşıya. BBC'nin kitaptan seçtiği 10 ev, bu sorulara verilen en akıllıca cevaplardan bir kısmı.
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1. Love2 House, Tokyo
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2. Building Frame House, Tokyo
3. Tiny Home is Tall, Tokyo
4. Kedi Evi, Kamakura
5. Ana yol ile tren hattı arasına sıkışan daire
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6. Hut and Tower House, Tokyo
7. Tokyo Blue Apartment, Tokyo
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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