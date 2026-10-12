Japonların Geliştirdiği 5S Kuralı: Evde Dağınıklığı 10 Dakika İçinde Bitiriyor
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Japonya'da çalışma alanları için geliştirilen 5S yöntemi, ev düzenine de uyarlanıyor.
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Yöntem ayıklama, düzenleme, temizlik, standartlaştırma ve disiplin olmak üzere beş adımdan oluşuyor.
Yöntemi uygulamak için bütün evi toplamak gerekmiyor; günde 10 dakikayla tek bir alanla başlanabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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