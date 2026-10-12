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Japonların Geliştirdiği 5S Kuralı: Evde Dağınıklığı 10 Dakika İçinde Bitiriyor

Japonların Geliştirdiği 5S Kuralı: Evde Dağınıklığı 10 Dakika İçinde Bitiriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 11:06
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Evde biriken eşyalar ve sürekli ertelenen toplama işleri günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Japonya'da çalışma alanlarını düzenlemek için geliştirilen 5S yöntemi ise beş adımda düzeni kalıcı hale getirmeyi hedefliyor ve ev düzenine de uyarlanıyor.

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Japonya'da çalışma alanları için geliştirilen 5S yöntemi, ev düzenine de uyarlanıyor.

Japonya'da çalışma alanları için geliştirilen 5S yöntemi, ev düzenine de uyarlanıyor.

5S, 'Seiri', 'Seiton', 'Seiso', 'Seiketsu' ve 'Shitsuke' olmak üzere beş Japonca kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Bu kelimeler ayıklama, düzenleme, temizleme, standartlaştırma ve sürdürme anlamına geliyor.

Yöntem, özellikle iş yerlerinde kullanılan bir organizasyon sistemi olarak biliniyor. Kaynaklarda Japonya'da geliştirildiği ve tam zamanında üretimi mümkün kılan tekniklerden biri olarak gösterildiği belirtiliyor. Ev düzeni için anlatılan versiyonun temelinde ise gereksiz eşyalardan kurtulmak, her eşyaya bir yer belirlemek ve düzeni alışkanlığa dönüştürmek yatıyor.

Yöntem ayıklama, düzenleme, temizlik, standartlaştırma ve disiplin olmak üzere beş adımdan oluşuyor.

Yöntem ayıklama, düzenleme, temizlik, standartlaştırma ve disiplin olmak üzere beş adımdan oluşuyor.

Ev uyarlamasında ilk adım olan Seiri'de kullanılmayan eşyalar belirlenip ayrılıyor ve böylece alan açılıyor. Seiton adımında sık kullanılan eşyalar kolay ulaşılabilecek yerlere konuluyor ve her eşyanın belirli bir yeri oluyor. Seiso, düzenlenen alanın temizliğini kapsıyor; masa, tezgâh ve sık kullanılan yüzeyler toparlanıyor.

Seiketsu adımında düzenin korunması için basit kurallar belirleniyor. Örneğin kullanılan eşyanın iş bittikten sonra yerine bırakılması bu kurallardan biri sayılıyor. Son adım olan Shitsuke ise tüm bu adımların günlük alışkanlığa dönüşmesini, böylece dağınıklığın yeniden birikmesinin önlenmesini hedefliyor.

Yöntemi uygulamak için bütün evi toplamak gerekmiyor; günde 10 dakikayla tek bir alanla başlanabiliyor.

Yöntemi uygulamak için bütün evi toplamak gerekmiyor; günde 10 dakikayla tek bir alanla başlanabiliyor.

Yeni düzeni kurmak için bütün evi aynı anda toplamak gerekmiyor. Günde 10 dakika ayırarak tek bir oda, masa ya da çekmece üzerinde çalışmak mümkün. Ancak sonuç dağınıklığın boyutuna ve düzenin ne kadar sürdürüldüğüne göre değişiyor.

5S yönteminin asıl amacı yalnızca hızlı temizlik yapmak değil, düzeni kalıcı hale getirmek. Küçük adımların düzenli tekrarlanması, ev işlerinin daha yönetilebilir olmasını sağlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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