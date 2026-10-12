Japonların Geliştirdiği 5S Kuralı: Evde Dağınıklığı 10 Dakika İçinde Bitiriyor

5S, 'Seiri', 'Seiton', 'Seiso', 'Seiketsu' ve 'Shitsuke' olmak üzere beş Japonca kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Bu kelimeler ayıklama, düzenleme, temizleme, standartlaştırma ve sürdürme anlamına geliyor.

Yöntem, özellikle iş yerlerinde kullanılan bir organizasyon sistemi olarak biliniyor. Kaynaklarda Japonya'da geliştirildiği ve tam zamanında üretimi mümkün kılan tekniklerden biri olarak gösterildiği belirtiliyor. Ev düzeni için anlatılan versiyonun temelinde ise gereksiz eşyalardan kurtulmak, her eşyaya bir yer belirlemek ve düzeni alışkanlığa dönüştürmek yatıyor.