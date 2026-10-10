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Hamile Eşi Panik Yaşamasın Diye Deprem Alarmı Yaptı: Sarsıntıdan Önce Uyarıyor

Hamile Eşi Panik Yaşamasın Diye Deprem Alarmı Yaptı: Sarsıntıdan Önce Uyarıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 23:10
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yazılımcı Mehmet Samyürek, hamile eşinin deprem sırasında panik yaşamaması için kendi imkanlarıyla yaklaşık 100 liraya bir alarm sistemi geliştirdi. Sistem, sarsıntıdan yaklaşık 5 saniye önce aileyi uyarıyor.

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6 Şubat depremlerinde hazırlıksız yakalanan çift, yeni bir depremde yaşanan korku üzerine harekete geçti.

6 Şubat depremlerinde hazırlıksız yakalanan çift, yeni bir depremde yaşanan korku üzerine harekete geçti.

Samyürek, 6 Şubat depremlerinde eşiyle birlikte evlerinde hazırlıksız yakalandıklarını anlattı. Geçtiğimiz aylarda bölgede yeniden deprem yaşandığını belirten Samyürek, hamile olan eşinin çok korktuğunu ifade etti. Bunun üzerine deprem anındaki paniği azaltacak bir sistem tasarlamaya karar verdi.

Samyürek'in hedefi, deprem anında paniğe kapılmadan ne yapılabileceğini düşünmek ve kendini hazırlamak için kısa da olsa zaman kazanmak.

İki aşamalı çalışan sistem, telefon uygulaması üzerinden depremi 5 ila 10 saniye önce haber verebiliyor.

İki aşamalı çalışan sistem, telefon uygulaması üzerinden depremi 5 ila 10 saniye önce haber verebiliyor.

Hazır deprem bildirim uygulamasını kendi geliştirdiği sisteme entegre eden Samyürek, deprem uyarısının telefona ulaşmasıyla evdeki alarmın devreye girmesini sağlıyor. Yakın konum seçildiğinde, bölgede meydana gelen 4.0 ve üzeri depremlerde önceden uyarı alınıyor.

Elektrik kesintisi ihtimalini de dikkate alan Samyürek, sistemi titreşime duyarlı şekilde de çalışacak biçimde geliştirdi. Manuel çalışan bu bölüm, yaklaşık 4.0 büyüklüğündeki depremlerde alarm vermeye başlıyor.

Parçaları hırdavatçıdan temin eden yazılımcı, sistemi yaklaşık 100 liraya mal etti.

Parçaları hırdavatçıdan temin eden yazılımcı, sistemi yaklaşık 100 liraya mal etti.

Yazılımı kendisi geliştirdiği için herhangi bir yazılım ücreti ödemeyen Samyürek, gerekli parçaları hırdavatçılardan sağladı. Böylece kurduğu sistemin maliyeti yaklaşık 100 lirada kaldı.

Samyürek, sistem sayesinde hamile eşinin deprem anına daha hazırlıklı olmasını amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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