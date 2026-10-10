Hamile Eşi Panik Yaşamasın Diye Deprem Alarmı Yaptı: Sarsıntıdan Önce Uyarıyor
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6 Şubat depremlerinde hazırlıksız yakalanan çift, yeni bir depremde yaşanan korku üzerine harekete geçti.
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İki aşamalı çalışan sistem, telefon uygulaması üzerinden depremi 5 ila 10 saniye önce haber verebiliyor.
Parçaları hırdavatçıdan temin eden yazılımcı, sistemi yaklaşık 100 liraya mal etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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