Hamile Eşi Panik Yaşamasın Diye Deprem Alarmı Yaptı: Sarsıntıdan Önce Uyarıyor

Samyürek, 6 Şubat depremlerinde eşiyle birlikte evlerinde hazırlıksız yakalandıklarını anlattı. Geçtiğimiz aylarda bölgede yeniden deprem yaşandığını belirten Samyürek, hamile olan eşinin çok korktuğunu ifade etti. Bunun üzerine deprem anındaki paniği azaltacak bir sistem tasarlamaya karar verdi.

Samyürek'in hedefi, deprem anında paniğe kapılmadan ne yapılabileceğini düşünmek ve kendini hazırlamak için kısa da olsa zaman kazanmak.