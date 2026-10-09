3 Yaşındaki Çocuk 214 Zirveyi Tek Tek Fethetti: 5 Ayda 822 Kilometre Yürüdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere'nin Kendal kentinde yaşayan 3 yaşındaki Navy Moores, Lake District'teki 214 zirvenin tamamına çıkarak bilinen en genç kişi oldu. Beş ay süren yolculuk, İngiltere'nin en yüksek noktası Scafell Pike'ın zirvesinde tamamlandı. Küçük çocuğun tüm zirvelere kendi adımlarıyla ulaştığı belirtiliyor.
Detaylar 👇
Kaynak: The Telegraph, Cumbria Crack
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Navy Moores 10 Mayıs'ta başladığı yolculukta 214 zirvesinin tamamına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beş kişilik aile, 214 yürüyüş boyunca yaklaşık 822 kilometre yol kat etti.
Son zirve, İngiltere'nin en yüksek noktası Scafell Pike oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın