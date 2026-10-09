3 Yaşındaki Çocuk 214 Zirveyi Tek Tek Fethetti: 5 Ayda 822 Kilometre Yürüdü

İngiltere'de 'Wainwrights' olarak anılan liste, Lake District'teki 214 dağ ve tepeden oluşuyor. Küçük Navy bu listeyi yaklaşık beş ayda tamamladı. Aile, yürüyüşlerin her birine birlikte çıktı.

Daha önce bilinen en genç tamamlayan 4 yaşı 10 aylık bir çocuktu. Navy ise hedefe üç yaşında ulaştı.