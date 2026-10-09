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3 Yaşındaki Çocuk 214 Zirveyi Tek Tek Fethetti: 5 Ayda 822 Kilometre Yürüdü

3 Yaşındaki Çocuk 214 Zirveyi Tek Tek Fethetti: 5 Ayda 822 Kilometre Yürüdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 14:21
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İngiltere'nin Kendal kentinde yaşayan 3 yaşındaki Navy Moores, Lake District'teki 214 zirvenin tamamına çıkarak bilinen en genç kişi oldu. Beş ay süren yolculuk, İngiltere'nin en yüksek noktası Scafell Pike'ın zirvesinde tamamlandı. Küçük çocuğun tüm zirvelere kendi adımlarıyla ulaştığı belirtiliyor.

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Kaynak: The Telegraph, Cumbria Crack

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Navy Moores 10 Mayıs'ta başladığı yolculukta 214 zirvesinin tamamına çıktı.

Navy Moores 10 Mayıs'ta başladığı yolculukta 214 zirvesinin tamamına çıktı.

İngiltere'de 'Wainwrights' olarak anılan liste, Lake District'teki 214 dağ ve tepeden oluşuyor. Küçük Navy bu listeyi yaklaşık beş ayda tamamladı. Aile, yürüyüşlerin her birine birlikte çıktı.

Daha önce bilinen en genç tamamlayan 4 yaşı 10 aylık bir çocuktu. Navy ise hedefe üç yaşında ulaştı.

Beş kişilik aile, 214 yürüyüş boyunca yaklaşık 822 kilometre yol kat etti.

Beş kişilik aile, 214 yürüyüş boyunca yaklaşık 822 kilometre yol kat etti.

Kaynaklara göre Navy toplam 510,85 mil, yani yaklaşık 822 kilometre yürüdü. Toplam yükseklik kazancı ise 224.883 fite, yani yaklaşık 68,5 kilometreye ulaştı.

Anne Leanne Helm ve baba Daniel Moores ile birlikte ağabeyi Oliver ve ablası Jessica da her yürüyüşte Navy'ye eşlik etti. Ailenin 2020'den bu yana birlikte dağa tırmandığı belirtiliyor.

Son zirve, İngiltere'nin en yüksek noktası Scafell Pike oldu.

Son zirve, İngiltere'nin en yüksek noktası Scafell Pike oldu.

Aile, yolculuğu pazar günü Scafell Pike'a tırmanarak tamamladı. Navy aynı gün daha önce Lingmell zirvesine de çıkmıştı.

Çocukların bu yaşta yaşananları ileride hatırlamayacağı yönündeki eleştirilere de yanıt veren aile, asıl amacın birlikte nitelikli zaman geçirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek olduğunu ifade etti. Küçük yaşta doğa sevgisi kazanmanın çocukların gelecekteki yaşamlarına olumlu katkı sağlayacağını belirten Moores ailesi, elde edilen başarının ardından yeni rotalar ve yeni projeler için hazırlıklara başladığını duyurdu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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