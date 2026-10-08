66 Milyon Yıl Önce Bir Dinozor Kuş Yedi: Dışkısı Tüyleri Üç Boyutlu Olarak Korudu

Koprolitin içinde üç boyutlu korunmuş 9,3 milimetre uzunluğundaki bir kanat tüyü dahil olmak üzere toplam dört tüy bulundu. Tüy, düzleşmiş bir iz bırakmak yerine hafif bir iç yapı ve onu saran daha sert bir dış katman gibi orijinal yapısını korudu. Field Museum'dan Jingmai O'Connor bunu 'yerden alınabilecek bir tüy gibi' olarak tanımladı. Diğer iki tüy ise daha ilkel dallanmaya sahip yumuşak vücut tüyleri.

Dışkının içinde 18 ve 12 milimetre uzunluğunda iki bacak kemiği parçası da bulundu. Şekilleri, kemiklerin kısa kanatlı, uçamayan bir dalgıç kuş grubu olan hesperornithiformlara ait olduğunu düşündürüyor. Bu, grup için bulunan ilk tüy. Yanında bulunan iki küçük balık pulunun ise muhtemelen bir gar balığına ait olduğu, kuşun son öğünü olduğu belirtiliyor.