66 Milyon Yıl Önce Bir Dinozor Kuş Yedi: Dışkısı Tüyleri Üç Boyutlu Olarak Korudu
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Montana'da bulunan 66 milyon yıllık fosilleşmiş bir dinozor dışkısının içinden dört tüy, kuş kemikleri ve balık pulları çıktı. Araştırmacılar, bu tüylerden birinin Mezozoyik döneme ait kayaçlardan çıkarılan en iyi korunmuş tüylerden biri olabileceğini belirtiyor.
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Fosil, 2016'da Montana'daki Hell Creek Formasyonu'nda kiraz büyüklüğünde bir dışkı parçası olarak bulundu.
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Dışkının içinde iki kanat ve iki vücut tüyü, kuş kemikleri ve balık pulları bulundu.
Bulunan tüyler, modern kuş tüylerinin bazı özelliklerinin asteroit çarpmasından önce de var olduğunu gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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