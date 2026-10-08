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66 Milyon Yıl Önce Bir Dinozor Kuş Yedi: Dışkısı Tüyleri Üç Boyutlu Olarak Korudu

66 Milyon Yıl Önce Bir Dinozor Kuş Yedi: Dışkısı Tüyleri Üç Boyutlu Olarak Korudu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 23:59
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Montana'da bulunan 66 milyon yıllık fosilleşmiş bir dinozor dışkısının içinden dört tüy, kuş kemikleri ve balık pulları çıktı. Araştırmacılar, bu tüylerden birinin Mezozoyik döneme ait kayaçlardan çıkarılan en iyi korunmuş tüylerden biri olabileceğini belirtiyor.

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Fosil, 2016'da Montana'daki Hell Creek Formasyonu'nda kiraz büyüklüğünde bir dışkı parçası olarak bulundu.

Fosil, 2016'da Montana'daki Hell Creek Formasyonu'nda kiraz büyüklüğünde bir dışkı parçası olarak bulundu.

Fosil, 2016'da Montana'nın Hell Creek Formasyonu'nda fosil ararken paleontolog David DeMar Jr. tarafından bulundu. DeMar, kırık bir fosil dışkı parçasının yüzeyine bakarken içinde küçük bir fosil tüy fark etti.

Yaklaşık kiraz büyüklüğündeki koprolit, orta boy bir theropod dinozora ait olabilir. Araştırmacılar Nanotyrannus veya Anzu gibi türleri örnek gösteriyor ancak dışkıyı bırakan hayvanı kesin olarak belirleyemiyor. İçeriği parçalamadan incelemek için mikro-BT ve 3 boyutlu yüzey taramaları kullanıldı.

Dışkının içinde iki kanat ve iki vücut tüyü, kuş kemikleri ve balık pulları bulundu.

Dışkının içinde iki kanat ve iki vücut tüyü, kuş kemikleri ve balık pulları bulundu.

Koprolitin içinde üç boyutlu korunmuş 9,3 milimetre uzunluğundaki bir kanat tüyü dahil olmak üzere toplam dört tüy bulundu. Tüy, düzleşmiş bir iz bırakmak yerine hafif bir iç yapı ve onu saran daha sert bir dış katman gibi orijinal yapısını korudu. Field Museum'dan Jingmai O'Connor bunu 'yerden alınabilecek bir tüy gibi' olarak tanımladı. Diğer iki tüy ise daha ilkel dallanmaya sahip yumuşak vücut tüyleri.

Dışkının içinde 18 ve 12 milimetre uzunluğunda iki bacak kemiği parçası da bulundu. Şekilleri, kemiklerin kısa kanatlı, uçamayan bir dalgıç kuş grubu olan hesperornithiformlara ait olduğunu düşündürüyor. Bu, grup için bulunan ilk tüy. Yanında bulunan iki küçük balık pulunun ise muhtemelen bir gar balığına ait olduğu, kuşun son öğünü olduğu belirtiliyor.

Bulunan tüyler, modern kuş tüylerinin bazı özelliklerinin asteroit çarpmasından önce de var olduğunu gösteriyor.

Bulunan tüyler, modern kuş tüylerinin bazı özelliklerinin asteroit çarpmasından önce de var olduğunu gösteriyor.

Kanat tüyünün kare kesitli bir sapı ve sünger benzeri bir merkezi vardı; bu bileşim daha önce hiçbir Mezozoyik tüyünde görülmemişti. Bilinen bir sonraki örnek yaklaşık 10 milyon yıl daha genç. Bu, modern tüylerle ilişkilendirilen bazı yapısal özelliklerin asteroit çarpmasından önce de kuşlarda bulunduğu anlamına geliyor.

Daha ilkel yapıdaki vücut tüylerinin ise çarpmanın ardından gelen soğuk dönemde yetersiz kalmış olabileceği ileri sürülüyor; ancak bu bir hipotez. Bir bireye ait birkaç tüy, hangi kuş soylarının hayatta kaldığını tek başına belirleyemez. Çalışma Current Biology dergisinde yayımlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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