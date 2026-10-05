Çin'in 'Yapay Güneş' Projesinde Bir Kritik Adım Daha Atıldı: Hedef 2030

Planlamaya göre cihazın genel inşaat ve kurulum işleri 2027'nin sonunda bitecek. Gösterim deneylerinin ise 2030 civarında başlaması ve o dönemde net füzyon enerji kazancıyla füzyondan elektrik üretiminin gösterilmesi hedefleniyor.

Bu hedefler henüz gerçekleşmiş değil. Hefei'de ayrıca araştırma kampüslerini, sanayi kümelerini ve konut alanlarını bir araya getirecek 'Füzyon Şehri' kurulması planlanıyor.