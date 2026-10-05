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Çin'in 'Yapay Güneş' Projesinde Bir Kritik Adım Daha Atıldı: Hedef 2030

Çin'in 'Yapay Güneş' Projesinde Bir Kritik Adım Daha Atıldı: Hedef 2030

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 13:33
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Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde inşa edilen ve 'yapay güneş' olarak anılan BEST füzyon reaktöründe önemli bir aşama tamamlandı. Araştırma yerleşkesi kullanıma alınırken ana cihazın montajının yarıdan fazlasının bittiği bildirildi. Proje, füzyondan elektrik üretimini 2030 civarında göstermeyi hedefliyor.

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Kaynak: 1, 2

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Hefei'deki BEST reaktörünün araştırma yerleşkesi tamamlanarak kullanıma alındı, ana cihazın montajı sürüyor.

Hefei'deki BEST reaktörünün araştırma yerleşkesi tamamlanarak kullanıma alındı, ana cihazın montajı sürüyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri'nin yürüttüğü projede, BEST'in araştırma yerleşkesi tamamlandı. Ana cihazın montaj çalışmalarının yarıdan fazlası bitti ve reaktörün hassas bileşenlerinin birleştirilmesi aşamasına geçildi.

BEST, Yanan Plazma Deneysel Süper İletken Tokamak anlamına gelen adın kısaltması. Projenin inşası 2023'te başladı. Cihaz, Çin'in daha önce rekorlar kıran EAST tokamakı ile planlanan Çin Füzyon Mühendislik Demo Reaktörü arasındaki ara aşama olarak gösteriliyor.

Tokamak tipi cihaz, döteryum ve trityum yakıtıyla yanan plazma deneyleri yapmak üzere tasarlandı.

Tokamak tipi cihaz, döteryum ve trityum yakıtıyla yanan plazma deneyleri yapmak üzere tasarlandı.

Tokamak tipi cihazlarda yüksek sıcaklıktaki plazma, güçlü manyetik alanlarla kontrol ediliyor. BEST ise önceki füzyon cihazlarından farklı olarak döteryum-trityum plazmasının gerçekten 'yandığı', yani kendi kendini sürdürmeye yaklaştığı bir rejimi göstermek üzere tasarlandı.

Projenin amacı, 20 ila 200 megavat arası füzyon gücüne ulaşmak ve net füzyon enerji kazancını göstermek. 'Yapay güneş' adı, füzyon tepkimelerinin Güneş'te sürekli yaşanan sürece benzemesinden geliyor.

Genel inşaat ve kurulumun 2027'nin sonunda tamamlanması, gösterim deneylerine ise 2030 civarında başlanması planlanıyor.

Genel inşaat ve kurulumun 2027'nin sonunda tamamlanması, gösterim deneylerine ise 2030 civarında başlanması planlanıyor.

Planlamaya göre cihazın genel inşaat ve kurulum işleri 2027'nin sonunda bitecek. Gösterim deneylerinin ise 2030 civarında başlaması ve o dönemde net füzyon enerji kazancıyla füzyondan elektrik üretiminin gösterilmesi hedefleniyor.

Bu hedefler henüz gerçekleşmiş değil. Hefei'de ayrıca araştırma kampüslerini, sanayi kümelerini ve konut alanlarını bir araya getirecek 'Füzyon Şehri' kurulması planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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