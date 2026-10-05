Çin'in 'Yapay Güneş' Projesinde Bir Kritik Adım Daha Atıldı: Hedef 2030
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Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde inşa edilen ve 'yapay güneş' olarak anılan BEST füzyon reaktöründe önemli bir aşama tamamlandı. Araştırma yerleşkesi kullanıma alınırken ana cihazın montajının yarıdan fazlasının bittiği bildirildi. Proje, füzyondan elektrik üretimini 2030 civarında göstermeyi hedefliyor.
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Hefei'deki BEST reaktörünün araştırma yerleşkesi tamamlanarak kullanıma alındı, ana cihazın montajı sürüyor.
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Tokamak tipi cihaz, döteryum ve trityum yakıtıyla yanan plazma deneyleri yapmak üzere tasarlandı.
Genel inşaat ve kurulumun 2027'nin sonunda tamamlanması, gösterim deneylerine ise 2030 civarında başlanması planlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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