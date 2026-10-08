4 Bin Yıllık Tabletler Okundu: Kayıp Kraliyet Topraklarını Ortaya Çıkardı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Irak Müzesi'nde bulunan 15 çivi yazılı tablet, yaklaşık 4 bin yıl önce Mezopotamya'da tarımın, sulamanın ve iş gücünün nasıl yönetildiğini gösteriyor. Yeni bir çalışma, tabletlerin bazılarının kraliyet ailesiyle bağlantılı bir kırsal çiftliğe ait olabileceğine işaret ediyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MÖ 2112 ile 2004 arasına tarihlenen 15 tabletin çoğu, Mezopotamya'nın güneyindeki Umma bölgesinden geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabletlerde binlerce metreküp toprak gerektiren sulama kanalı çalışmaları ve işçilere yapılan ödemeler yer alıyor.
Bazı tabletler, Umma valisinin ana idaresi dışında, kraliyet ailesiyle bağlantılı bir kırsal çiftliğe işaret ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın