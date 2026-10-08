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4 Bin Yıllık Tabletler Okundu: Kayıp Kraliyet Topraklarını Ortaya Çıkardı

4 Bin Yıllık Tabletler Okundu: Kayıp Kraliyet Topraklarını Ortaya Çıkardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 22:03
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Irak Müzesi'nde bulunan 15 çivi yazılı tablet, yaklaşık 4 bin yıl önce Mezopotamya'da tarımın, sulamanın ve iş gücünün nasıl yönetildiğini gösteriyor. Yeni bir çalışma, tabletlerin bazılarının kraliyet ailesiyle bağlantılı bir kırsal çiftliğe ait olabileceğine işaret ediyor.

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MÖ 2112 ile 2004 arasına tarihlenen 15 tabletin çoğu, Mezopotamya'nın güneyindeki Umma bölgesinden geliyor.

MÖ 2112 ile 2004 arasına tarihlenen 15 tabletin çoğu, Mezopotamya'nın güneyindeki Umma bölgesinden geliyor.

Ur III dönemine ait tabletlerden on ikisi Umma'dan, ikisi ise Irisagrig arşivlerinden geliyor. Bir tabletin ise Ur ya da Girsu/Lagaş kentinden gelmiş olabileceği belirtiliyor. Abather Rahi Saadoon, Noemi Borrelli ve Maurizio Viano'nun hazırladığı çalışma, bu kayıtları ve olağan dışı ayrıntılarını inceliyor.

Tabletlerin çoğu çiftlik işleri, tahıl, toprak ve işçilerle ilgili. Bir tablette Umma bölgesindeki tarlalarla bağlantılı 124 bin 260 litre arpa kaydı bulunuyor. Bir başkasında insanlar ve farklı toprak türleri arasında paylaştırılan 30 bin litreden fazla tahıl yer alıyor. Kayıtlar ayrıca devlet arazilerini, geçim arazilerini ve kiracı arazilerini birbirinden ayırıyor.

Tabletlerde binlerce metreküp toprak gerektiren sulama kanalı çalışmaları ve işçilere yapılan ödemeler yer alıyor.

Tabletlerde binlerce metreküp toprak gerektiren sulama kanalı çalışmaları ve işçilere yapılan ödemeler yer alıyor.

Bir tablet, mê-Lamassim kanalı çevresinde toprak kazılmasına ilişkin planları kaydediyor. İş, binlerce metreküp toprak içeriyor. Kanalın adı, araştırmacıların incelediği daha önceki Ur III metinlerinde geçmiyordu. Başka bir tablet ise Nanna-gugal tarlasına hizmet eden sulama sistemi için gereken 4 bin 824 metreküp toprak işini listeliyor.

Şat-Eştar arşivinden bir tablette 12 işçinin aylık ücret olarak 810 litre arpa aldığı yazıyor. İşçilerin dördü Elamlı, dördü öküz sürücüsü, dördü ise yardımcı çoban olarak kayıtlara geçmiş.

Bazı tabletler, Umma valisinin ana idaresi dışında, kraliyet ailesiyle bağlantılı bir kırsal çiftliğe işaret ediyor.

Bazı tabletler, Umma valisinin ana idaresi dışında, kraliyet ailesiyle bağlantılı bir kırsal çiftliğe işaret ediyor.

Bazı tabletlerin yazımı ve ifadeleri, ana idari ofislerin ürettiği sıradan kayıtlardan farklı. Birkaçında başka kayıtlardan bilinmeyen yetkililer ve yerler yer alıyor. Yazarlar, bu özellikleri Umma valisinin ana idaresi dışında tutulan, kraliyet ailesiyle bağlantılı bir kırsal çiftliğe bağlıyor. Çalışma, bu kayıtların bazıları için olası bir ortam olarak Prenses Şat-Eştar'ın çiftliğini öneriyor.

Bir tablet ise Gawarrum çevresindeki tarlaların ölçümünü kaydediyor. Bir grup parsel 788,4 hektar, bir başkası ise 396,18 hektar büyüklüğünde. Toplamda 15 tablet, Ur III yönetimine dair bilgilere tarım, sulama, arazi ölçümleri, gıda ödemeleri ve iş gücü kayıtları ekliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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