4 Bin Yıllık Tabletler Okundu: Kayıp Kraliyet Topraklarını Ortaya Çıkardı

Ur III dönemine ait tabletlerden on ikisi Umma'dan, ikisi ise Irisagrig arşivlerinden geliyor. Bir tabletin ise Ur ya da Girsu/Lagaş kentinden gelmiş olabileceği belirtiliyor. Abather Rahi Saadoon, Noemi Borrelli ve Maurizio Viano'nun hazırladığı çalışma, bu kayıtları ve olağan dışı ayrıntılarını inceliyor.

Tabletlerin çoğu çiftlik işleri, tahıl, toprak ve işçilerle ilgili. Bir tablette Umma bölgesindeki tarlalarla bağlantılı 124 bin 260 litre arpa kaydı bulunuyor. Bir başkasında insanlar ve farklı toprak türleri arasında paylaştırılan 30 bin litreden fazla tahıl yer alıyor. Kayıtlar ayrıca devlet arazilerini, geçim arazilerini ve kiracı arazilerini birbirinden ayırıyor.