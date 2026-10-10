Çocukken Başladığı Merak 30 Bin Parçalık Koleksiyona Dönüştü: Hepsi Servet Değerinde

Koleksiyonu için koyacak ve muhafaza edecek alan bulmakta zorlanan Eroğlu, 2020 yılında işçi olarak emekli oldu ve Bolu'da bir antika dükkanı açtı. Dükkanı açtığında yaklaşık 10 bin ürünü bulunan Eroğlu, aradan geçen yıllarda koleksiyonunu genişleterek ürün sayısını yaklaşık 30 bine çıkardı.

Farklı dönemlere ait antika eşyalar, dükkanda hem sergileniyor hem de satışa sunuluyor.