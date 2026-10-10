article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocukken Başladığı Merak 30 Bin Parçalık Koleksiyona Dönüştü: Hepsi Servet Değerinde

Çocukken Başladığı Merak 30 Bin Parçalık Koleksiyona Dönüştü: Hepsi Servet Değerinde

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 22:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bolu'da yaşayan 53 yaşındaki Ercan Eroğlu'nun çocukluk yıllarında eski eşyalara duyduğu ilgi, zamanla büyük bir tutkuya dönüştü. Yıllarca biriktirdiği antikaları emekli olduktan sonra açtığı dükkanda hem sergiliyor hem de satışa sunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocukluk yıllarında eski eşyalara duyulan ilgi, 30 yaşında ciddi bir koleksiyonculuğa dönüştü.

Çocukluk yıllarında eski eşyalara duyulan ilgi, 30 yaşında ciddi bir koleksiyonculuğa dönüştü.

Çocuk yaşlarda eski eşyalara ve aletlere ilgi duyan Eroğlu, 30 yaşına geldiğinde bu merakını koleksiyonculuğa taşıdı. Yaklaşık 20 yıl boyunca farklı dönemlere ait antika ürünleri toplayan Eroğlu'nun koleksiyonu zamanla binlerce parçaya ulaştı.

Eroğlu, 'Çocukluğumda eski eşyalara, eski aletlere karşı bir ilgim vardı. Yaşım 30 olduğunda bu artık ciddi bir koleksiyona dönüştü. Bu zamanla kontrolden çıktı' ifadelerini kullandı.

Ürünleri saklayacak yer bulmakta zorlanan Eroğlu, 2020'de emekli olup antika dükkanı açtı.

Ürünleri saklayacak yer bulmakta zorlanan Eroğlu, 2020'de emekli olup antika dükkanı açtı.

Koleksiyonu için koyacak ve muhafaza edecek alan bulmakta zorlanan Eroğlu, 2020 yılında işçi olarak emekli oldu ve Bolu'da bir antika dükkanı açtı. Dükkanı açtığında yaklaşık 10 bin ürünü bulunan Eroğlu, aradan geçen yıllarda koleksiyonunu genişleterek ürün sayısını yaklaşık 30 bine çıkardı.

Farklı dönemlere ait antika eşyalar, dükkanda hem sergileniyor hem de satışa sunuluyor.

Antika ve koleksiyon ürünlerine 8-10 yaşından ileri yaşlara kadar her kesimden ilgi gösteriliyor.

Antika ve koleksiyon ürünlerine 8-10 yaşından ileri yaşlara kadar her kesimden ilgi gösteriliyor.

Eroğlu, antika ve koleksiyon ürünlerine farklı yaş gruplarından insanların ilgi gösterdiğini belirtti. Eroğlu, 'İnsanların yaş kitlesi olarak 8-10 yaşından başlayıp ileri yaşlara kadar gerçekten Türkiye çapında ciddi bir ilgi var' diye konuştu.

Bu ilginin, 2020'de faaliyete geçen ve Bolu'da kurduğu antika pazarında da görüldüğünü söyleyen Eroğlu, Bolu ve çevre illerden pazara yoğun katılım olduğunu aktardı. Eroğlu'na göre bu durum, toplum olarak antikaya ve koleksiyonculuğa karşı bir eğilim olduğunu gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın