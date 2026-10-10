Çocukken Başladığı Merak 30 Bin Parçalık Koleksiyona Dönüştü: Hepsi Servet Değerinde
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Çocukluk yıllarında eski eşyalara duyulan ilgi, 30 yaşında ciddi bir koleksiyonculuğa dönüştü.
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Ürünleri saklayacak yer bulmakta zorlanan Eroğlu, 2020'de emekli olup antika dükkanı açtı.
Antika ve koleksiyon ürünlerine 8-10 yaşından ileri yaşlara kadar her kesimden ilgi gösteriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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