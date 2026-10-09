Kilosu 800 Bin Liradan Satılan 'Kırmızı Altın' Çiçek Açtı: İlk Günde 15 Tanesi Görüldü
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Karabük'te yetiştirilen ve kilosu 800 bin liradan satılan safran, bu yıl çiçek açmaya başladı. Çiftlik işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz, çiçeklenmenin ilk gününde tarlada 15 çiçeğin açtığını söyledi. Bu yıl 55 kilogram ürün hedefleniyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Her yıl ağustosta ekilen bitki, ekim ve kasım aylarında mor ve güzel kokulu çiçekler açıyor.
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80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilebilmesi, bitkinin fiyatını yükseltiyor.
Hasat 40-45 gün sürecek, çiftlik ziyaretçilere açık ve 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali Kasım'da yapılacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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