Kilosu 800 Bin Liradan Satılan 'Kırmızı Altın' Çiçek Açtı: İlk Günde 15 Tanesi Görüldü

Haberde, 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram ürün alınabildiği belirtiliyor. Bir kilogram safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Bitki; boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılıyor.

Bölgede 51 çiftçi yaklaşık 110 dekar alanda safran yetiştiriyor. Mine Yılmaz'ın çiftliği yaklaşık 20 dekar alanda üretim yapıyor. Bazı parseller üçüncü yılında olduğu için en yüksek verimin bu alanlardan alınması bekleniyor.