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Kilosu 800 Bin Liradan Satılan 'Kırmızı Altın' Çiçek Açtı: İlk Günde 15 Tanesi Görüldü

Kilosu 800 Bin Liradan Satılan 'Kırmızı Altın' Çiçek Açtı: İlk Günde 15 Tanesi Görüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 17:53
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Karabük'te yetiştirilen ve kilosu 800 bin liradan satılan safran, bu yıl çiçek açmaya başladı. Çiftlik işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz, çiçeklenmenin ilk gününde tarlada 15 çiçeğin açtığını söyledi. Bu yıl 55 kilogram ürün hedefleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Her yıl ağustosta ekilen bitki, ekim ve kasım aylarında mor ve güzel kokulu çiçekler açıyor.

Her yıl ağustosta ekilen bitki, ekim ve kasım aylarında mor ve güzel kokulu çiçekler açıyor.

Haberde Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde yetiştiricilik yapan İsmail Yılmaz ve çiftliği işleten Mine Yılmaz anlatılıyor. 15 ile 30 santimetre boyundaki bitki, ağustosta ekiliyor ve ekim-kasım aylarında mor, hoş kokulu çiçekler açıyor. Mine Yılmaz, ilk günün heyecanını 'İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı' sözleriyle anlattı.

Çiçek sayısının günden güne artması bekleniyor. Ekim ayının son günlerinde yoğunluğun en yüksek seviyeye ulaşacağı öngörülüyor.

80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilebilmesi, bitkinin fiyatını yükseltiyor.

80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilebilmesi, bitkinin fiyatını yükseltiyor.

Haberde, 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram ürün alınabildiği belirtiliyor. Bir kilogram safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Bitki; boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılıyor.

Bölgede 51 çiftçi yaklaşık 110 dekar alanda safran yetiştiriyor. Mine Yılmaz'ın çiftliği yaklaşık 20 dekar alanda üretim yapıyor. Bazı parseller üçüncü yılında olduğu için en yüksek verimin bu alanlardan alınması bekleniyor.

Hasat 40-45 gün sürecek, çiftlik ziyaretçilere açık ve 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali Kasım'da yapılacak.

Hasat 40-45 gün sürecek, çiftlik ziyaretçilere açık ve 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali Kasım'da yapılacak.

Hasadın 40-45 gün sürmesi bekleniyor. Çiftlik, haftanın 7 günü ziyaretçilere açık. İsmail Yılmaz 'Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz' derken, Mine Yılmaz da bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebileceklerini söyledi.

10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali ise 1-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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