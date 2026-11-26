Algoritması Erkenci Kuş Yüzünden Bozulan Özlem Tokaslan: Dizinin Dünyadaki Satış Rekorlarını Açıkladı!
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Star TV'nin 2018'de ekrana getirdiği Erkenci Kuş'ta Mevkibe Aydın'ı canlandıran Özlem Tokaslan, Biyografi programında yaptığı sohbette dizinin dünya çapındaki yankısını anlattı. Türkiye'de tutacağından hiç şüphesi olmadığını söyleyen oyuncu, dizinin Güney Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülkede izlenmesi yüzünden Instagram algoritmasının bile bozulduğunu aktardı. Karakteri Mevkibe için İspanya'da 'Almodóvar kadını' diye bir yazı okuduğunu da paylaşan Tokaslan'ın sözleri, yaz dizisi olarak başlayan yapımın ulaştığı noktayı yeniden gündeme getirdi.
Kaynak: Biyografi röportajı (X)
Özlem Tokaslan, Erkenci Kuş'taki Mevkibe Aydın rolüyle ekranın akıllarda kalan anne karakterlerinden birine imza attı.
Tokaslan'a göre Erkenci Kuş, Güney Amerika'dan Rusya'ya ve İtalya'dan Yunanistan'a kadar bütün dünyada izleniyor.
Instagram algoritması, Güney Amerika ve İspanya'dan gelen takipçiler yüzünden Tokaslan'ın paylaşımlarını önce oralara gösteriyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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