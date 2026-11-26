Sunucunun dizinin böylesine büyük bir işe dönüşmesini bekleyip beklemediği sorusuna Tokaslan, Türkiye'de başarılı olacağından kesinlikle emin olduğunu, Demet Özdemir ile Can Yaman'ın birbirine çok yakıştığını ve ikilinin enerjisinin ilk andan itibaren tuttuğunu söyleyerek yanıt verdi. Oyuncuya göre dizi bugün Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere bildiği kadarıyla bütün dünyada seyrediliyor ve kanallar arasında gezinen izleyiciler tarafından hâlâ izleniyor. Tokaslan, dizinin 'inanılmaz satışlar' yaptığını ve satış rekorları kırdığını da söyledi, ancak röportajda bu iddiaya ilişkin bir rakam verilmedi. Bu ilginin sosyal medyadaki karşılığı ise oyuncunun kendi hesabında bile hissediliyor.