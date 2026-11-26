Anne Olmaya Hazırlanan Alina Boz, Sleepy'nin Yeni Marka Yüzü Oldu
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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan başarılı oyuncu Alina Boz, kariyerinde yeni bir iş birliğine imza attı. Güzel oyuncu, hijyen ve kişisel bakım sektöründe birçok kategoride faaliyet gösteren, bebek bezi segmentinin de önde gelen markalarından Sleepy’nin yeni marka yüzü oldu.
Anne olmaya hazırlandığı bu özel dönemde Sleepy ile yolları kesişen Alina Boz, markanın bebek bezi serisi için kamera karşısına geçti.
Alina Boz, ilk kez annesiyle kamera karşısına geçti.
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