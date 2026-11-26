İş birliği kapsamında çekilen ilk reklam filminin en dikkat çeken detaylarından biri ise Alina Boz’a annesi Olga Boz’un eşlik etmesi oldu. İlk kez birlikte kamera karşısına geçen anne ve kızın çekimler sırasında yaşadığı samimi ve duygusal anlar reklam filmine de yansıdı.

Anne ve kız arasındaki güçlü bağı, anneliğe hazırlık sürecinin heyecanıyla bir araya getiren reklam filmi, doğal ve içten anlarıyla dikkat çekiyor. Alina Boz’un annesiyle paylaştığı bu özel deneyim, kampanyaya da duygusal bir anlam katıyor.

Alina Boz’un hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlandığı dönemde hayata geçirilen ve annelik heyecanını odağına alan Sleepy’nin yeni reklam filmi, çok yakında izleyiciyle buluşacak.