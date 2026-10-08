700 Bin Yıllık Fil Dişi İlk İnsanların Dünyasını Gösterdi: Meğerse Böyle Yaşıyorlarmış
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Bulunan 700 bin yıllık iyi korunmuş bir fil dişi, ilk insanların yaşadığı bölgenin nasıl bir manzaraya sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, dişi tek başına bir hayvan kalıntısı olarak değil, bütün bir ekosistemin kaydı olarak inceledi.
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Fil dişi, Ürdün Rift Vadisi'ndeki Gesher Benot Ya'aqov alanında taş aletlerin yanında bulundu.
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Diş üzerindeki izotop, aşınma ve polen analizleri, fil için sulak ve ağaçlı bir ortama işaret ediyor.
Hula Vadisi, Afrika ile Avrasya'yı bağlayan Levant Koridoru üzerinde istikrarlı bir sığınak gibi görünüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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