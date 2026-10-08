700 Bin Yıllık Fil Dişi İlk İnsanların Dünyasını Gösterdi: Meğerse Böyle Yaşıyorlarmış

Fil dişi, Hula Vadisi'nin güneyinde, Ürdün Rift Vadisi'nde yer alan ve ilk insanların taş alet yaptığı tarihöncesi alan Gesher Benot Ya'aqov'dan çıktı. Alanı Tel-Hai Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gonen Sharon kazdı. Bir azı dişi ve fildişi parçalarından oluşan kalıntılar, bazalt el baltalarının ve kesici baltaların (cleaver) yanında bulundu. Bu aletler, insanlık tarihinin en eski ve en yaygın taş alet teknolojilerinden biri olan Aşölyen (Acheulean) geleneğine ait.

Hayfa Üniversitesi doktora adayı Hannah Farrell'ın yürüttüğü çalışma Quaternary Science Reviews dergisinde yayımlandı. Hayvan, Pleyistosen'in en büyük kara memelilerinden biri olan düz dişli fil Palaeoloxodon antiquus türüne ait.