Her Şeyi Bildiğini Sanan Kişilerin Sizi Küçümsemek İçin Kullandığı Kelime
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İzlediğiniz bir filmi ya da başınızdan geçen bir olayı anlatırken birinin araya girip sizi düzeltmesi oldukça sinir bozucu. Bu kişiler ne bağırır, ne saldırgan bir şey söyler ama söyledikleriyle de sizi sinir etmeyi başarırlar. Siz de kendinizi sönük, geçersiz ve savunmaya geçmiş gibi hissedersiniz.
Psikologlara göre büyük ihtimalle karşınızda 'gizli bir her şeyi bilen' var. Kibrini ortalığa saçan ukalaların aksine bu kişiler, sohbete hükmetme ihtiyacını 'yardımcı olma' kılıfına sarıyor. Ve bunu çoğu zaman kulağa son derece masum gelen tek bir kelimeyle yapıyorlar!
O kelime: 'Aslında'
Bu alışkanlığın arkasında üstün zeka değil, içsel bir kırılganlık var.
Tartışmayı büyütmeden karşılık vermenin 4 yolu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın