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Her Şeyi Bildiğini Sanan Kişilerin Sizi Küçümsemek İçin Kullandığı Kelime

Her Şeyi Bildiğini Sanan Kişilerin Sizi Küçümsemek İçin Kullandığı Kelime

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 12:28
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İzlediğiniz bir filmi ya da başınızdan geçen bir olayı anlatırken birinin araya girip sizi düzeltmesi oldukça sinir bozucu. Bu kişiler ne bağırır, ne saldırgan bir şey söyler ama söyledikleriyle de sizi sinir etmeyi başarırlar. Siz de kendinizi sönük, geçersiz ve savunmaya geçmiş gibi hissedersiniz. 

Psikologlara göre büyük ihtimalle karşınızda 'gizli bir her şeyi bilen' var. Kibrini ortalığa saçan ukalaların aksine bu kişiler, sohbete hükmetme ihtiyacını 'yardımcı olma' kılıfına sarıyor. Ve bunu çoğu zaman kulağa son derece masum gelen tek bir kelimeyle yapıyorlar!

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O kelime: 'Aslında'

O kelime: 'Aslında'

İlk bakışta tamamen zararsız görünen 'aslında', normalde bir bilgiyi netleştirmek ya da küçük bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için kullanılıyor. Ancak odadaki tek otorite olma ihtiyacı duyan birinin ağzında incelikli bir küçümseme aracına dönüşüyor. 

İngiltere'de psikolog olarak çalışan Dr. Sarah Jane Khalid'e göre 'Aslında o doğru değil' ya da 'Aslında olay şöyle oldu' diye söze giren kişiler kendilerini konunun otoritesi olarak konumlandırıyor ve karşılarındakinin yanıldığını ima ediyor. Bu kelime sohbete girdiği anda karşılıklı bir paylaşım, bir tartışmaya dönüşüyor ve söylenmeyen bir hiyerarşi kuruluyor: Siz yanlış ya da eksiksiniz, gerçeği onlar getiriyor.

Bu alışkanlığın arkasında üstün zeka değil, içsel bir kırılganlık var.

Bu alışkanlığın arkasında üstün zeka değil, içsel bir kırılganlık var.

Ruh sağlığı uzmanları, güç dengeleri söz konusu olduğunda dilin nadiren tarafsız olduğunu vurguluyor. En kısa geçiş kelimeleri bile kişinin kontrol, özgüven ve sosyal statü ile ilgili derin motivasyonlarını ele verebiliyor. Dr. Khalid'e göre bu davranış, kendi eksiklerini fark edecek öz farkındalıktan yoksun insanlarda görülen gerçek bir olgu. 

Bu kişiler için bir başkasının doğru bilgiye ya da geçerli bir bakış açısına sahip olduğunu kabul etmek bir kayıp gibi hissettiriyor. 'Aslında' ise neredeyse otomatik olarak üstünlüğü geri almanın ve odadaki en bilgili kişi olarak kalmanın yolu oluyor. Karşı tarafın hissettiği ise hep aynı: Özgüveninin sessizce aşınması ve söylediği şeylerin önemsiz olduğu duygusu.

Tartışmayı büyütmeden karşılık vermenin 4 yolu

Tartışmayı büyütmeden karşılık vermenin 4 yolu

Bu kişiler küçük güç oyunlarından beslendiği için onlarla bilgi yarışına girmek çoğu zaman gerginliği uzatıyor. Uzmanların ilk önerisi bilgilerini kısaca övüp konuyu değiştirmek; Dr. Khalid 'Bu konuda hep çok bilgilisin! Peki sen şu konuda ne düşünüyorsun?' gibi bir yanıt öneriyor. 

İkinci yol hafif bir espri: Küçük bir detayı düzelttiklerinde 'Vay, gizlice bu konuda ansiklopedi mi yazıyorsun?' demek anı yumuşatıp davranışlarını fark etmelerini sağlayabiliyor. 

Üçüncüsü, rahat bir buluşmada sınırı nazikçe çizip ortamın tartışmalardan ve düzeltmelerden uzak olduğunu belirtmek. 

Sonuncusu ise merakla yönlendirmek: 'Bu konuda çok okumuşsun gibi, öğrendiğin en ilginç şey ne?' sorusu onları düzelten konumundan bilgi paylaşan konumuna taşıyor. 

'Aslında'yı çoğu zaman olduğu şey olarak, yani incelikli bir üstünlük aracı olarak gördüğünüzde yemi yutmayı bırakıp sohbeti karşılıklı saygı zemininde tutabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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