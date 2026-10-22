Her Şeyi Bildiğini Sanan Kişilerin Sizi Küçümsemek İçin Kullandığı Kelime

İzlediğiniz bir filmi ya da başınızdan geçen bir olayı anlatırken birinin araya girip sizi düzeltmesi oldukça sinir bozucu. Bu kişiler ne bağırır, ne saldırgan bir şey söyler ama söyledikleriyle de sizi sinir etmeyi başarırlar. Siz de kendinizi sönük, geçersiz ve savunmaya geçmiş gibi hissedersiniz.

Psikologlara göre büyük ihtimalle karşınızda 'gizli bir her şeyi bilen' var. Kibrini ortalığa saçan ukalaların aksine bu kişiler, sohbete hükmetme ihtiyacını 'yardımcı olma' kılıfına sarıyor. Ve bunu çoğu zaman kulağa son derece masum gelen tek bir kelimeyle yapıyorlar!

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