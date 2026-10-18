Zekası Yüksek Ama Farklı Fikirlere Kapalı İnsanların En Sık Kurduğu 9 Cümle
Zeki insanların her zaman doğru kararlar verdiğini ya da her konuda açık fikirli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Oysa bir konuda çok bilgili olmak, başkalarının düşüncelerine saygı duyulduğu anlamına gelmiyor. Özellikle tartışmalarda sürekli haklı çıkmaya çalışan, karşısındakini dinlemeyen ve kendi bildiklerinden şaşmayan insanlarla karşılaşmışsınızdır. Üstelik bu kişiler bazen zekâlarını ve bilgi birikimlerini öne sürerek söylediklerinin sorgulanmasını istemiyor. YourTango’da yayımlanan bir yazıda, zeki olmasına rağmen farklı görüşlere kapalı davranan kişilerin kullanabildiği dokuz ifadeye yer verildi. Elbette bu cümleleri söylemek tek başına kişinin dar görüşlü olduğunu göstermiyor; önemli olan sözlerin hangi durumda ve nasıl kullanıldığı. İşte günlük konuşmalarda sıkça duyabileceğiniz o dokuz cümle…
Kaynak: YourTango
“Ben Bu Konuyu Zaten Araştırdım.”
“Artık Herkes Her Şeye Alınıyor.”
“Bunu Anlamak İçin Sağduyu Yeter.”
“Ben Sadece Gerçekleri Söylüyorum, Kimseyi Yargılamıyorum.”
“Ben Sadece Gerçekçi Olmaya Çalışıyorum.”
“Sen Ne Demek İstediğimi Anlamıyorsun.”
“Zaten Bildiğim Şeyi Bana Anlatmana Gerek Yok.”
“İnsanların Çoğu Bunu Anlamıyor.”
“Doğruyu Savunmakta Ne Yanlış Var?”
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