Zekası Yüksek Ama Farklı Fikirlere Kapalı İnsanların En Sık Kurduğu 9 Cümle

Doğru olduğuna inandığımız bir düşünceyi savunmakta elbette sorun yok. Asıl mesele, karşımıza çıkan yeni bilgilerin fikrimizi değiştirmesine izin verip vermediğimiz. Bazı insanlar kendi düşüncelerini gerçeklerle eş tutarak aksi yöndeki bütün açıklamaları reddedebiliyor. Böyle bir durumda tartışmanın amacı ortak bir sonuca ulaşmak yerine haklı çıkmaya dönüşüyor.

Unutmamak gerekiyor ki bu dokuz cümle, insanların zekâ seviyesini ya da kişiliğini ölçen bilimsel bir test değil. Her birimiz zaman zaman benzer ifadeler kullanabiliyoruz. Önemli olan, farklı bir görüşle karşılaştığımızda onu dinlemeye ne kadar istekli olduğumuz.