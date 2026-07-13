Zehir Gibi Zeki İnsanların Kritik Ortamlarda Kurduğu Cümleler
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'Zeki insan' deyince aklınızda her soruyu çözen, akademik alanda başarılı bir kişi canlanabilir. Fakat zeka, bunların ötesinde bir kavramdır. Zeka, zihnin öğrenme, öğrenilenlerden yararlanabilme, yeni durumlara uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Zeka, birçok bileşenden oluşur.
Dolayısıyla zeki insanlar, nerede nasıl konuşmaları gerektiğini bilirler.
İşte zeki insanların, özellikle de kritik ortamlarda kullandığı cümleler!
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Zeki insanlar, girdikleri her ortamda kendilerini belli eder.
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Başka kimsenin sormadığı soruyu sorarlar.
Başkalarının fikirlerine önem verir ve bu fikirleri referans olarak alırlar.
Somut adımlar sunarlar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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