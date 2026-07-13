Zehir Gibi Zeki İnsanların Kritik Ortamlarda Kurduğu Cümleler

'Zeki insan' deyince aklınızda her soruyu çözen, akademik alanda başarılı bir kişi canlanabilir. Fakat zeka, bunların ötesinde bir kavramdır. Zeka, zihnin öğrenme, öğrenilenlerden yararlanabilme, yeni durumlara uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Zeka, birçok bileşenden oluşur.

Dolayısıyla zeki insanlar, nerede nasıl konuşmaları gerektiğini bilirler.

İşte zeki insanların, özellikle de kritik ortamlarda kullandığı cümleler!

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