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Zehir Gibi Zeki İnsanların Kritik Ortamlarda Kurduğu Cümleler

Zehir Gibi Zeki İnsanların Kritik Ortamlarda Kurduğu Cümleler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 15:05
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'Zeki insan' deyince aklınızda her soruyu çözen, akademik alanda başarılı bir kişi canlanabilir. Fakat zeka, bunların ötesinde bir kavramdır. Zeka, zihnin öğrenme, öğrenilenlerden yararlanabilme, yeni durumlara uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Zeka, birçok bileşenden oluşur. 

Dolayısıyla zeki insanlar, nerede nasıl konuşmaları gerektiğini bilirler. 

İşte zeki insanların, özellikle de kritik ortamlarda kullandığı cümleler!

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Zeki insanlar, girdikleri her ortamda kendilerini belli eder.

Zeki insanlar, girdikleri her ortamda kendilerini belli eder.

Zeka, sadece 'çok kitap okumak' ya da 'matematik problemlerini hızlı çözmek' demek değildir. Çevreyi anlayan, mantık yürütebilen, planlama yapabilen ve sorunları esnek bir şekilde çözebilen kişiler, zeki insanlardır. Modern psikolojide zeka tek bir genel yetenek (IQ) olarak görülmez. Howard Gardner’ın ortaya attığı Çoklu Zeka Teorisi, insanların farklı alanlarda güçlü zekalara sahip olabileceğini savunur. 

Örneğin sözel/dilsel zeka, mantıksal zeka, uzamsal zeka, kinestetik zeka ve ritmik zeka çoklu zeka teorisindeki zeka türleridir. Zeka türlerinden birkaçına sahip olan insanlar, girdikleri ortamda konuşmalarıyla, hal ve hareketleriyle, kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplarla dikkat çekerler. 

Managing Up kitabının yazarı, üst düzey şirketlerdeki yöneticilere koçluk yapan Melody Wilding, özellikle kritik toplantılarda zeki insanların kurduğu cümleleri ve yaptıkları hareketleri özetliyor.

Başka kimsenin sormadığı soruyu sorarlar.

Başka kimsenin sormadığı soruyu sorarlar.

Bir toplantıda veya arkadaş ortamında öne çıkmak için her zaman en 'ilginç' görüşe sahip olmanız gerekmez. Wilding, meraklı ve düşünceli bir tonla sorulan yerinde bir sorunun da aynı etkiyi yaratacağını söylüyor. Bu soru, toplantıdaki hatalı bir varsayımı ortaya çıkarabilir, grubun yavaşlamasını sağlayabilir veya kaotik bir konuşmayı tekrar rayına oturtabilir.  

Zeki kişiler, sırf cevap vermiş olmak için cevabını bilmedikleri bir soruya cevap vermezler. 'Bu konuda yeterli veriye sahip değilim, yanlış yönlendirmek istemem. Hemen araştırıp döneceğim.' derler. Cehalet veya ego, insanı 'her şeyi biliyormuş gibi' yapmaya zorlar. Zehir gibi zeki insanlar ise sınırlarını çok iyi bilirler.

Başkalarının fikirlerine önem verir ve bu fikirleri referans olarak alırlar.

Başkalarının fikirlerine önem verir ve bu fikirleri referans olarak alırlar.

Bu duruma 'sosyal kanıt' denir. Sosyal kanıt, başkalarının desteklediğini bildiğimiz bir fikre daha çok güvenme eğilimimizdir. Zeki insanlar, bunu bilir ve bir sorunu nasıl çözdüklerine dair bir vaka çalışması sunarken, müşteri referanslarını ekler, birlikte çalıştığı ortakların logolarını gösterir. 

İş ortamının dışında da bu durumdan faydalanmak mümkündür. Örneğin bir arkadaşınızın daha önce bahsettiği bir olaya, duruma referans vermek onu düşündüğünüzü gösterir ve bu kişinin hafızasında daha derin bir yer edinirsiniz.

Somut adımlar sunarlar.

Somut adımlar sunarlar.

İş yerinde bir proje hakkında “Proje iyi gidiyor” veya “ilerleme kaydediyoruz” gibi belirsiz güncellemeler akılda kalmaz. 'İyi gidiyor' dediğinizde projenin yarısını da tamamlamış olabilirsiniz, henüz planlamayı yeni yapmış da olabilirsiniz. Zeki insanlar, bu tarz kritik bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında olabildiğince somut ayrıntılar verirler. “Son 90 günde 10.000'den fazla müşterimize yeni özellikler sunduk.” gibi cümleler kurmak, bu kişinin işi hakkında ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu gösterir.

Zeki kişiler, bir sorun oluştuğunda da en iyi cevabı verecek olan kişilerdir. İnsanlar kriz anlarında genellikle aynı anda 10 farklı problemi düşünüp felaket senaryoları yazarken zeki insanlar, aşırı stresten dolayı odaklarını kaybetmezler. Kaosu bölerek parçalar, herkesi sakinleştirir ve odağı tek bir somut hedefe indirgerler.

Özet olarak, zeki insanlar cümlelerini 'haklı görünmek' için değil, 'sonuç almak' için seçerler. Temel kuralları basittir: Egoyu devre dışı bırak, odağı sorunda tut ve asla soğukkanlılığını kaybetme. Böylece en kritik anlarda tercih edilen ve kritik anları atlatabilen kişiler olurlar.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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