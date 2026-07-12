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Yapay Zeka Nedeniyle İşinden Olan Binlerce Çalışana Geri Dönüş Yolu Gözüktü: Yapay Zeka Yapamadı

Yapay Zeka Nedeniyle İşinden Olan Binlerce Çalışana Geri Dönüş Yolu Gözüktü: Yapay Zeka Yapamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 19:05
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Yapay zekânın iş dünyasında yaygınlaşması ve buna bağlı işten çıkarmalar gündemdeki yerini korurken, bazı şirketlerin muhakeme, inisiyatif alma ve empati eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların ardından yeniden insan odaklı çalışma modeline yönelmeye başladığı belirtildi.

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Yapay zeka beklentileri karşılayamadı.

Yapay zeka beklentileri karşılayamadı.

Son yıllarda birçok şirket, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla çalışan sayısını düşürerek yapay zekâ tabanlı sistemlere yöneldi. Ancak zamanla yalnızca teknolojiye dayalı bu yaklaşımın beklentileri tam olarak karşılamadığı görüldü.

Bu süreçte bazı şirketlerin, yapay zekânın insan faktörünün yerini tamamen dolduramadığını fark ederek daha önce işten çıkardıkları çalışanları yeniden istihdam etmeye başladığı ifade edildi.

İşletmelerin %55'i yapay zeka kararından pişman.

İşletmelerin %55'i yapay zeka kararından pişman.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, Forrester ve Orqvue'nun 2026 raporları, yapay zekâ nedeniyle küçülmeye giden şirketlerin yüzde 55'inin bu kararlarından pişmanlık duyduğunu ortaya koydu.

Careerminds'ın Şubat 2026'da 600 İK profesyoneliyle yaptığı araştırmaya göre ise yapay zekâ gerekçesiyle personel azaltan her üç şirketten ikisi yeniden işe alımlara başladı. Gartner da bu şirketlerin en az yarısının 2027'ye kadar benzer pozisyonlarda istihdamı yeniden artıracağını öngörüyor.

Otomotiv devi Ford'un da yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemlerinden beklenen verimi alamamasının ardından daha önce işten çıkardığı 350'den fazla mühendisi yeniden işe aldığı, insan deneyimi ile yapay zekânın birlikte kullanılmasının üretim kalitesini artırdığını açıkladığı belirtildi.

Bazı şirketler geri alımlara başladı.

Bazı şirketler geri alımlara başladı.

Benzer sorunların Commonwealth Bank of Australia, IBM ve Klarna gibi büyük şirketlerde de yaşandığı belirtildi. Commonwealth Bank'ın yapay zekâ ile değiştirdiği müşteri temsilcilerinin ardından artan şikâyetler nedeniyle bazı çalışanlarını yeniden işe aldığı, IBM'in ise yapay zekânın etik değerlendirme ve insan yorumu gerektiren konularda yetersiz kalması üzerine giriş seviyesi işe alımlarını artırdığı aktarıldı. Klarna'nın da müşteri memnuniyetindeki düşüşün ardından yeniden insan istihdamına yöneldiği ifade edildi.

Araştırmalara göre, insan kaynakları yöneticilerinin büyük bölümü yapay zekânın beklenenden daha fazla insan desteğine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Uzmanlar, yapay zekânın rutin işleri başarıyla yerine getirebildiğini ancak muhakeme, deneyim, inisiyatif ve insan ilişkisi gerektiren alanlarda yetersiz kaldığını belirtiyor. Bu nedenle şirketlerin, yapay zekâyı insanın yerine geçen bir sistemden çok çalışanları destekleyen bir araç olarak değerlendirmeye başladığı vurgulanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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