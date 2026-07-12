Yapay Zeka Nedeniyle İşinden Olan Binlerce Çalışana Geri Dönüş Yolu Gözüktü: Yapay Zeka Yapamadı
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Yapay zekânın iş dünyasında yaygınlaşması ve buna bağlı işten çıkarmalar gündemdeki yerini korurken, bazı şirketlerin muhakeme, inisiyatif alma ve empati eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların ardından yeniden insan odaklı çalışma modeline yönelmeye başladığı belirtildi.
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Yapay zeka beklentileri karşılayamadı.
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İşletmelerin %55'i yapay zeka kararından pişman.
Bazı şirketler geri alımlara başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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