Yapay Zeka Nedeniyle İşinden Olan Binlerce Çalışana Geri Dönüş Yolu Gözüktü: Yapay Zeka Yapamadı

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, Forrester ve Orqvue'nun 2026 raporları, yapay zekâ nedeniyle küçülmeye giden şirketlerin yüzde 55'inin bu kararlarından pişmanlık duyduğunu ortaya koydu.

Careerminds'ın Şubat 2026'da 600 İK profesyoneliyle yaptığı araştırmaya göre ise yapay zekâ gerekçesiyle personel azaltan her üç şirketten ikisi yeniden işe alımlara başladı. Gartner da bu şirketlerin en az yarısının 2027'ye kadar benzer pozisyonlarda istihdamı yeniden artıracağını öngörüyor.

Otomotiv devi Ford'un da yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemlerinden beklenen verimi alamamasının ardından daha önce işten çıkardığı 350'den fazla mühendisi yeniden işe aldığı, insan deneyimi ile yapay zekânın birlikte kullanılmasının üretim kalitesini artırdığını açıkladığı belirtildi.