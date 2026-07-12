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Ekonomi
Gümrükten Ekspertiz Raporuyla Cep Telefonu Fiyatına Araba Satılıyor

Gümrükten Ekspertiz Raporuyla Cep Telefonu Fiyatına Araba Satılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 17:50
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Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporları eşliğinde e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkardı. Otomobillerden deniz araçlarına, lüks modellerden hurda niteliğindeki taşıtlara kadar geniş bir yelpazede sunulan araçların fiyatları 60 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Araçların resmi ekspertiz raporları var.

Araçların resmi ekspertiz raporları var.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen farklı türdeki araçları elektronik ihale sistemi üzerinden satışa sundu. İkinci el araç almak isteyenler için alternatif bir seçenek oluşturan uygulamada, çok sayıda araç dijital platformda alıcılarını bekliyor.

NTV'de yer alan bilgilere göre, satışa çıkarılan araçların tamamı ihale öncesinde resmi ekspertizden geçiriliyor. Araçların mevcut durumu ayrıntılı şekilde fotoğraflanarak sisteme yüklenirken, ihale süreci tüm katılımcılar açısından şeffaf biçimde yürütülüyor.

Teslimat nasıl yapılıyor?

Teslimat nasıl yapılıyor?

E-ihalede aracı satın almaya hak kazanan vatandaşlar, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından teslim sürecine geçiyor. Araçlar ise bulundukları tasfiye işletme müdürlüklerinden sahiplerine teslim ediliyor.

60 binden 15 milyon TL'ye kadar araçlar var.

60 binden 15 milyon TL'ye kadar araçlar var.

E-ihale sisteminde satışa çıkarılan araçların fiyatları geniş bir aralıkta değişiyor. İhalelerde başlangıç bedeli 60 bin TL'den başlarken, araçların modeli ve özelliklerine göre bu tutar 15 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Platformda yalnızca binek otomobiller değil, farklı araç türleri de alıcılarla buluşuyor. Ticari araçların yanı sıra kamyon, tekne ve jet ski gibi su taşıtları da ihale kapsamında satışa sunuluyor.

Satış listesinde her kondisyon seviyesinden araç bulunuyor. Lüks segmentte yer alan modellerin yanı sıra bakım ve onarım gerektiren, motor veya kaporta hasarı bulunan, hatta hurda niteliğindeki araçlar da ihale yoluyla yeni sahiplerini bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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