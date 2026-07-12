Gümrükten Ekspertiz Raporuyla Cep Telefonu Fiyatına Araba Satılıyor
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Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporları eşliğinde e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkardı. Otomobillerden deniz araçlarına, lüks modellerden hurda niteliğindeki taşıtlara kadar geniş bir yelpazede sunulan araçların fiyatları 60 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor.
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Araçların resmi ekspertiz raporları var.
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Teslimat nasıl yapılıyor?
60 binden 15 milyon TL'ye kadar araçlar var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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