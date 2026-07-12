Gümrükten Ekspertiz Raporuyla Cep Telefonu Fiyatına Araba Satılıyor

E-ihale sisteminde satışa çıkarılan araçların fiyatları geniş bir aralıkta değişiyor. İhalelerde başlangıç bedeli 60 bin TL'den başlarken, araçların modeli ve özelliklerine göre bu tutar 15 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Platformda yalnızca binek otomobiller değil, farklı araç türleri de alıcılarla buluşuyor. Ticari araçların yanı sıra kamyon, tekne ve jet ski gibi su taşıtları da ihale kapsamında satışa sunuluyor.

Satış listesinde her kondisyon seviyesinden araç bulunuyor. Lüks segmentte yer alan modellerin yanı sıra bakım ve onarım gerektiren, motor veya kaporta hasarı bulunan, hatta hurda niteliğindeki araçlar da ihale yoluyla yeni sahiplerini bekliyor.