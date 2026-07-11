İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın Tarzı ve Tavırlarıyla Dünyanın Konuştuğu İsimler Arasında Girdi

Fox'un Dünya Kupası yayınlarında maç sonu programlarını sunan İngiliz komedyen James Corden, İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın'ın görünüşünü bir gangster ya da televizyon dizilerindeki kötü karakterlere benzeterek esprili yorumlarda bulundu. Corden, özellikle Yakın'ın geriye taranmış saçları ve gözlüklerini sık sık gündeme taşıdı.

İsviçre Milli Takımı ise Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde bu yorumlara esprili bir videoyla yanıt verdi. Videoda konuşan Murat Yakın, 'Merhaba James, herkese merhaba. Biz İsviçreliler kötü karakterler değiliz; biz İsviçre saati gibi dakik, İsviçre bankası gibi güvenilir, İsviçre çikolatası gibi tatlıyız. Tek kötü niyetim, bu Dünya Kupası'nda diğer ülkeleri yenmek.' ifadelerini kullandı.