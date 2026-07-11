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İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın Tarzı ve Tavırlarıyla Dünyanın Konuştuğu İsimler Arasında Girdi

İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın Tarzı ve Tavırlarıyla Dünyanın Konuştuğu İsimler Arasında Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 23:08
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Fox'un Dünya Kupası yayınlarında maç sonu programlarını sunan İngiliz komedyen James Corden, İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın'ın görünüşünü bir gangster ya da televizyon dizilerindeki kötü karakterlere benzeterek esprili yorumlarda bulundu. Corden, özellikle Yakın'ın geriye taranmış saçları ve gözlüklerini sık sık gündeme taşıdı.

İsviçre Milli Takımı ise Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde bu yorumlara esprili bir videoyla yanıt verdi. Videoda konuşan Murat Yakın, 'Merhaba James, herkese merhaba. Biz İsviçreliler kötü karakterler değiliz; biz İsviçre saati gibi dakik, İsviçre bankası gibi güvenilir, İsviçre çikolatası gibi tatlıyız. Tek kötü niyetim, bu Dünya Kupası'nda diğer ülkeleri yenmek.' ifadelerini kullandı.

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Murat Yakın'ın yanıtı tüm dünyayla paylaşıldı:

Murat Yakın, İsviçre ile tarih yazıyor.

Murat Yakın, İsviçre ile tarih yazıyor.

Murat Yakın, İsviçre Milli Takımı'nın başına geçtiği günden bu yana elde ettiği sonuçlarla ülke futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında gösteriliyor. Takımını 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıyan Yakın, ardından İsviçre'yi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseltti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da takımını son sekiz takım arasına sokan deneyimli teknik adam, istikrarlı performansıyla İsviçre futbolunda önemli bir iz bırakmayı sürdürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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