Norveç-İngiltere Maçına Saatler Kala Ertelenme Gündemi Konuşulmaya Başlandı

Aşırı sıcak hava nedeniyle karşılaşmanın planlanan saatte başlamayabileceği, maçın daha geç bir saate ertelenmesinin seçenekler arasında değerlendirildiği belirtiliyor. Organizasyon yetkililerinin son kararı vermeden önce hava koşullarını yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Futbolcuların haklarını temsil eden uluslararası kuruluş FIFPRO da yüksek sıcaklıklarda oynanacak maçlara ilişkin tavsiyesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Kuruluş, hava sıcaklığının 28 derecenin üzerine çıktığı koşullarda karşılaşmaların ertelenmesini veya daha uygun saatlere alınmasını öneriyor. Bu nedenle İngiltere ile Norveç arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi için alınacak karar yakından takip ediliyor.