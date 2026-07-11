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Norveç-İngiltere Maçına Saatler Kala Ertelenme Gündemi Konuşulmaya Başlandı

Norveç-İngiltere Maçına Saatler Kala Ertelenme Gündemi Konuşulmaya Başlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 22:01
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç'i karşı karşıya getirecek mücadele, beklenen aşırı sıcak hava nedeniyle ertelenme ihtimaliyle gündeme geldi. Uzmanlar maç saatinde hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkabileceğini öngörürken, oyuncu sağlığına ilişkin endişeler de arttı.

Futbolcuları temsil eden uluslararası birlik FIFPRO'nun, 28 derecenin üzerindeki hava koşullarında maçların ertelenmesi veya farklı saatlere alınması yönündeki tavsiyesi yeniden tartışma konusu olurken, gözler FIFA'nın karşılaşmaya ilişkin vereceği olası karara çevrildi.

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Sıcaklık 44 dereceyi görecek.

Sıcaklık 44 dereceyi görecek.

İngiltere ile Norveç arasında oynanması planlanan Dünya Kupası karşılaşması, beklenen aşırı sıcak hava nedeniyle ertelenme ihtimaliyle gündemde. Maç saatinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle organizasyon yetkililerinin karşılaşmanın başlangıç saatini yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre maçın oynanacağı bölgede hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu seviyedeki sıcaklığın, futbolcuların sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve karşılaşmanın güvenli şekilde oynanmasını zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Maç gecikmeli başlayabilir.

Maç gecikmeli başlayabilir.

Aşırı sıcak hava nedeniyle karşılaşmanın planlanan saatte başlamayabileceği, maçın daha geç bir saate ertelenmesinin seçenekler arasında değerlendirildiği belirtiliyor. Organizasyon yetkililerinin son kararı vermeden önce hava koşullarını yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Futbolcuların haklarını temsil eden uluslararası kuruluş FIFPRO da yüksek sıcaklıklarda oynanacak maçlara ilişkin tavsiyesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Kuruluş, hava sıcaklığının 28 derecenin üzerine çıktığı koşullarda karşılaşmaların ertelenmesini veya daha uygun saatlere alınmasını öneriyor. Bu nedenle İngiltere ile Norveç arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi için alınacak karar yakından takip ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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