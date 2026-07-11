Norveç-İngiltere Maçına Saatler Kala Ertelenme Gündemi Konuşulmaya Başlandı
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç'i karşı karşıya getirecek mücadele, beklenen aşırı sıcak hava nedeniyle ertelenme ihtimaliyle gündeme geldi. Uzmanlar maç saatinde hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkabileceğini öngörürken, oyuncu sağlığına ilişkin endişeler de arttı.
Futbolcuları temsil eden uluslararası birlik FIFPRO'nun, 28 derecenin üzerindeki hava koşullarında maçların ertelenmesi veya farklı saatlere alınması yönündeki tavsiyesi yeniden tartışma konusu olurken, gözler FIFA'nın karşılaşmaya ilişkin vereceği olası karara çevrildi.
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Sıcaklık 44 dereceyi görecek.
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Maç gecikmeli başlayabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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