Erling Haaland'ın 15 Yaşında Yaptığı Şarkı Spotify'da En Çok Dinlenen Şarkı Oldu

Norveç'in son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacağı maç öncesinde DJ Kygo, Erling Haaland'ın gol atması halinde 'Kygo Jo' remiksini yayımlayacağını açıkladı. Haaland ise Norveç'in Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının iki golünü de kaydederek bu sözün yerine gelmesini sağladı.

Maçın ardından yayımlanan 'Kygo Jo' remiksi, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşarak Norveç Spotify listelerinde ilk sıraya yerleşti. Dünya Kupası'nın da etkisiyle yeniden gündeme gelen parça, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık 10 yıl önce kaydedilen şarkı böylece yeniden büyük ilgi görürken, Haaland'ın gençlik yıllarındaki rap performansı da futbol kariyerinin gölgesinden çıkarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Teknik açıdan daha modern bir prodüksiyon sunan remikse rağmen, birçok dinleyici orijinal klibin samimi ve amatör ruhunu koruduğunu belirtiyor.