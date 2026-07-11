Erling Haaland'ın 15 Yaşında Yaptığı Şarkı Spotify'da En Çok Dinlenen Şarkı Oldu
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Erling Haaland'ın 15 yaşındayken arkadaşlarıyla kaydettiği 'Kygo Jo' adlı rap parçası, Norveçli DJ Kygo'nun hazırladığı remiksle yeniden gündeme geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansının ardından şarkıya ilgi hızla artarken, parça Norveç Spotify listelerinde zirveye yükseldi.
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10 yıllık şarkı yeniden popüler oldu.
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Şarkının orijinal hali:
10 yıl sonra şarkı zirveye yerleşti.
Yeni versiyon ise bu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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