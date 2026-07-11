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Erling Haaland'ın 15 Yaşında Yaptığı Şarkı Spotify'da En Çok Dinlenen Şarkı Oldu

Erling Haaland'ın 15 Yaşında Yaptığı Şarkı Spotify'da En Çok Dinlenen Şarkı Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 18:25
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Erling Haaland'ın 15 yaşındayken arkadaşlarıyla kaydettiği 'Kygo Jo' adlı rap parçası, Norveçli DJ Kygo'nun hazırladığı remiksle yeniden gündeme geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansının ardından şarkıya ilgi hızla artarken, parça Norveç Spotify listelerinde zirveye yükseldi.

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10 yıllık şarkı yeniden popüler oldu.

10 yıllık şarkı yeniden popüler oldu.

Erling Haaland, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı gollerle adından söz ettirirken, yıllar önce kaydettiği bir şarkı da turnuva sırasında yeniden gündeme gelerek müzik listelerinde büyük ilgi gördü.

Norveçli golcü, 15 yaşındayken 17 Yaş Altı Milli Takımı'ndan arkadaşları Erik Botheim ve Erik Tobias Sandberg ile birlikte kurduğu Flow Kingz grubuyla 'Kygo Jo' adlı rap parçasını YouTube'da yayımlamıştı. Haaland'ın 'Lyng' sahne adını kullandığı, tamamen Norveççe seslendirilen klip amatör tarzı ve mizahi sözleriyle dikkat çekmişti.

YouTube'da 22 milyondan fazla izlenmeye ulaşan parça, Norveçli DJ Kygo'nun hazırladığı dans müziği remiksiyle yeniden gündeme taşındı. Dünya Kupası sırasında Haaland'a artan ilginin de etkisiyle 'Kygo Jo', dijital müzik platformlarında yeniden yükselişe geçerek Norveç'te en çok dinlenen şarkılar arasına girdi.

Şarkının orijinal hali:

10 yıl sonra şarkı zirveye yerleşti.

10 yıl sonra şarkı zirveye yerleşti.

Norveç'in son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacağı maç öncesinde DJ Kygo, Erling Haaland'ın gol atması halinde 'Kygo Jo' remiksini yayımlayacağını açıkladı. Haaland ise Norveç'in Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının iki golünü de kaydederek bu sözün yerine gelmesini sağladı.

Maçın ardından yayımlanan 'Kygo Jo' remiksi, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşarak Norveç Spotify listelerinde ilk sıraya yerleşti. Dünya Kupası'nın da etkisiyle yeniden gündeme gelen parça, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık 10 yıl önce kaydedilen şarkı böylece yeniden büyük ilgi görürken, Haaland'ın gençlik yıllarındaki rap performansı da futbol kariyerinin gölgesinden çıkarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Teknik açıdan daha modern bir prodüksiyon sunan remikse rağmen, birçok dinleyici orijinal klibin samimi ve amatör ruhunu koruduğunu belirtiyor.

Yeni versiyon ise bu şekilde oldu:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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