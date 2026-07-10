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İspanya-Belçika Maçının Spikeri Okan Öztürk'ün Ivan Bebek'i Anons Etmemesi Dikkat Çekti

etiket İspanya-Belçika Maçının Spikeri Okan Öztürk'ün Ivan Bebek'i Anons Etmemesi Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 00:10
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Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan İspanya-Belçika maçını anlatan spiker Özkan Öztürk, karşılaşma öncesinde hakem ekibi ekrana geldiğinde ilginç bir çıkış yaptı.

Asistan VAR Hakemi olarak görev yapan Ivan Bebek'in ismi ekrana yansırken Öztürk, Hırvat hakemin adını okumak yerine 'Okumasak da olur.' ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Bebek'in 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Braga-Fenerbahçe karşılaşmasında verdiği tartışmalı kararları akıllara getirdi. Fenerbahçe cephesinde uzun yıllardır tepkiyle anılan Hırvat hakem, bu kez Dünya Kupası yayınında yapılan göndermeyle yeniden gündeme geldi.

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PAR
PAR
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TUR
TUR
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USA
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O anlar yayına da böyle yansıdı:

Okan Öztürk'e destek de gecikmedi. Sosyal medyadan Öztürk'e sevgi seli vardı.

Okan Öztürk'e destek de gecikmedi. Sosyal medyadan Öztürk'e sevgi seli vardı.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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