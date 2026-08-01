3 – 9 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Etkinlikleri

Ağustos ayının kavurucu sıcaklarını sahnelerin yüksek enerjisiyle serinletmeye hazır mısınız? 3 – 9 Ağustos 2026 haftasında müziğin ritmi tam anlamıyla doruklara ulaşıyor! İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir'de sahneler dolacak. Pop müziğin efsanelerinden Levent Yüksel ve Mustafa Sandal'a, rap dünyasının yıldızları Murda ve Lvbel C5'ten alternatif sahnenin parlayan ismi Emir Can İğrek'e kadar muazzam bir kadro bu hafta sahnelerde olacak.

İşte haftanın en güncel konser ve etkinlik takvimi.

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