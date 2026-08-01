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3 – 9 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Etkinlikleri

3 – 9 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Etkinlikleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 08:04
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Ağustos ayının kavurucu sıcaklarını sahnelerin yüksek enerjisiyle serinletmeye hazır mısınız? 3 – 9 Ağustos 2026 haftasında müziğin ritmi tam anlamıyla doruklara ulaşıyor! İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir'de sahneler dolacak. Pop müziğin efsanelerinden Levent Yüksel ve Mustafa Sandal'a, rap dünyasının yıldızları Murda ve Lvbel C5'ten alternatif sahnenin parlayan ismi Emir Can İğrek'e kadar muazzam bir kadro bu hafta sahnelerde olacak.

İşte haftanın en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara, ağustos ayının ilk tam haftasında hem nostaljik konseptleri hem de devleşen sahneleriyle müzikseverleri bekliyor.

  • AH GECELER - The Rooftop Edition: 5 Ağustos Çarşamba 20.00'de Rabarba sahnesinde özel konseptiyle geceyi ısıtıyor.

  • Kahpe Feleknaz ile Doğaçlama Varyete: 5 Ağustos Çarşamba 21.00'de Alaçatı Kafası Ankara sahnesinde izleyicileri kahkahaya boğuyor.

  • 2016 Hits: 5 Ağustos Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde yakın geçmişin en sevilen şarkılarıyla dansa davet ediyor.

  • Vurgun: 5 Ağustos Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde kulakların pasını siliyor.

  • Poizi: 5 Ağustos Çarşamba 23.00'te Three Ankara sahnesinde enerjik ritimleriyle geceye damga vuruyor.

  • Emre Fel: 7 Ağustos Cuma 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde kendine has tarzı ve sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Tekir: 7 Ağustos Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde ritmi yükseltiyor.

  • AGA B: 7 Ağustos Cuma 21.21'de Haymatlos Mekan sahnesinde rap müziğin iddialı performanslarından birini sergiliyor.

  • Onur Özdemir - Sakin Tribute: 7 Ağustos Cuma 21.30'da IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde Sakin grubunun unutulmaz şarkılarını yeniden canlandırıyor.

  • Massano: 8 Ağustos Cumartesi 18.00'de CerModern'de elektronik müziğin hipnotik tınılarıyla başkenti sallıyor.

  • Açıkhava Diskosu: 8 Ağustos Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara - Açık Hava Bahçe'de yıldızlar altında disko ateşi yanıyor.

  • Moonset & Spiral: 8 Ağustos Cumartesi 20.00'de Haymatlos Mekan'da alternatif tınılarla mistik bir akşam sunuyor.

  • Levent Yüksel: 8 Ağustos Cumartesi 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde Türk popunun eskimeyen efsanevi şarkılarını binlerce kişiyle tek yürek söylüyor.

  • BUGY: 8 Ağustos Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde rap ve hip-hop beat'leriyle sahnede devleşiyor.

  • Tiran & Tuana Arınmış & Gümüş: 9 Ağustos Pazar 20.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde müzikal bir ziyafet veriyor.

  • Halil Sezai (Bir Film Bir Konser: İncir Reçeli): 9 Ağustos Pazar 20.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te hem film gösterimi hem de duygu yüklü bir konser deneyimi yaşatıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Çeşme, Alaçatı, Urla ve İzmir merkez... Ege'nin kalbi bu hafta da dünyaca ünlü DJ'ler, dev isimler ve konsept partilerle atıyor!

  • Meltem Hayırlı: 3 Ağustos Pazartesi 23.59'da Noche Alaçatı sahnesinde coşkuyu başlatıyor.

  • Sabahat Akkiraz & Erdal Erzincan (İki Usta Bir Muhabbet): 4 Ağustos Salı 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda türkülerin usta sesleri bir araya geliyor.

  • AMO988: 4 Ağustos Salı 21.30'da Noche Alaçatı'da iddialı sahnesiyle tempoyu artırıyor.

  • House of René 4 Yaşında!: 5 Ağustos Çarşamba 16.00'da House of René'de unutulmaz bir kutlama partisi gerçekleşiyor.

  • Nükhet Duru: 5 Ağustos Çarşamba 20.30'da Urladam Ağaçlı Sahne'de zamansız şarkıları ve büyüleyici aurasıyla sahnede parlıyor.

  • Ankara Echoes: 5 Ağustos Çarşamba 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tarihi dokuya eşlik eden tınılar yükseliyor.

  • Candles and Echoes: 5 Ağustos Çarşamba 21.00'de St. John Anglikan Kilisesi'nde yüzlerce mum ışığı eşliğinde büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

  • Dystinct: 5 Ağustos Çarşamba 21.30'da Noche Alaçatı sahnesinde global hitleriyle izleyiciyi coşturuyor.

  • Hande Yener (Hande Bizi Sezen'e Götür): 5 Ağustos 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda popun kraliçesi, Minik Serçe'nin klasiklerini kendi yorumuyla seslendiriyor.

  • Emir Can İğrek: 6 Ağustos Perşembe 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yeni nesil alternatif popun en sevilen hitlerini hayranlarıyla söylüyor.

  • Marina'da Rebetiko: 7 Ağustos Cuma 20.30'da İzmir Marina'da Ege'nin karşı kıyısından esen rüzgarlarla samimi bir gece sunuyor.

  • MUD PROJEKT: 7 Ağustos Cuma 20.30'da Bademler Sanat Köyü'nde dinleyicilere sanat dolu bir akustik deneyim vadediyor.

  • Candles and Echoes: 7 Ağustos Cuma 21.00'de Nif Bağları'nda doğanın içinde, mum ışıkları altında senfonik bir dinleti yaşatıyor.

  • Sabahattin Ali (Görecek Günler Var Daha): 7 Ağustos Cuma 21.00'de Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda şiirsel bir anma ve dinleti sunuyor.

  • Gökhan Türkmen: 7 Ağustos Cuma 21.00'de Asklepion Açık Hava Tiyatrosu'nda festival açılışını romantik hitleriyle taçlandırıyor.

  • Morad: 7 Ağustos Cuma 21.30'da Noche Alaçatı sahnesinde eğlenceyi sınırların ötesine taşıyor.

  • Poizi: 8 Ağustos Cumartesi 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da gündüz partilerinin nabzını tutuyor.

  • Doğan Canku: 8 Ağustos Cumartesi 20.30'da Şu Urla'da 'metamüzik söyleşileriyle' derinlikli bir sabah sunuyor.

  • Birsen Tezer: 8 Ağustos Cumartesi 20.30'da Coze Papalimanı'nda kadife sesi ve naif şarkılarıyla ruhları dinlendiriyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 8 Ağustos Cumartesi 21.00'de Cliff Venue'de bitmeyen dans ve nostalji vadediyor.

  • Ogün Sanlısoy: 8 Ağustos Cumartesi 21.00'de SoldOut Performance Hall'da rock müziğin sert ve güçlü ezgilerini yankılandırıyor.

  • MURDA: 8 Ağustos Cumartesi 21.30'da Noche Alaçatı'da rap dünyasının hitlerini peş peşe sıralıyor.

  • Mustafa Sandal: 8 Ağustos Cumartesi 22.30'da OM Paparazzi'de 90'lardan bugüne uzanan efsanevi şarkıları ve enerjisiyle Çeşme'yi sallıyor.

  • Lvbel C5: 9 Ağustos Pazar 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da trap ritimleriyle plajın enerjisini zirveye çıkarıyor.

  • ADAM TEN: 9 Ağustos Pazar 17.00'de Before Sunset Beach'te 'Orange Date' konseptiyle gün batımında eşsiz bir set çalıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 9 Ağustos Pazar 18.00'de Cibo & Bere Zaira Beach'te şovları ve enerjisiyle dans pistini ele geçiriyor.

  • Kardeş Türküler: 9 Ağustos Pazar 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de zengin coğrafyamızın tüm renklerini türkülerle buluşturuyor.

  • Candles and Echoes: 9 Ağustos Pazar 21.00'de St. Helen Kilisesi'nde mumların aydınlattığı masalsı bir müzik gecesi yaşatıyor.

  • Sarra: 11 Ağustos Salı 23.30'da Noche Alaçatı'da haftanın kapanışını yüksek ritimle yapıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

64. Bursa Festivali tüm hızıyla sürerken, Bursa gecelerinde de konsept partilerin ve yıldız isimlerin ardı arkası kesilmiyor.

  • Fettah Can: 3 Ağustos Pazartesi 21.00'de 64. Bursa Festivali kapsamında Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda senfonik orkestra eşliğinde devleşiyor.

  • Aslı Hünel: 6 Ağustos Perşembe 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 64. Bursa Festivali'nin en şık performanslarından birine imza atıyor.

  • Mustafa Keser: 7 Ağustos Cuma 21.00'de 64. Bursa Festivali kapsamında Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda alaturka esintileriyle dinleyicileri mest ediyor.

  • Ebru Polat & Şenol Evgi (Pop Roman Gecesi): 7 Ağustos Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da kıpır kıpır bir Roman gecesi yaşatıyor.

  • Haktan: 7 Ağustos Cuma 23.00'te Club Inferno Mania Bursa'da arabesk ve fantezi müziğin güçlü yorumuyla geceye damga vuruyor.

  • Semicenk: 8 Ağustos Cumartesi 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dillere pelesenk olan hit şarkılarını binlerce kişiyle koro halinde söylüyor.

  • Türkçe Pop Gecesi: 8 Ağustos Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da dans pistini pop hitleriyle ateşe veriyor.

  • Elif Sanchez & Dilek Türkan: 9 Ağustos Pazar 21.00'de 64. Bursa Festivali kapsamında İznik Roma Tiyatrosu'nda tarihi atmosferde büyüleyici sesleriyle iz bırakan bir dinleti sunuyor.

  • Ekin Uzunlar: 9 Ağustos Pazar 23.00'te Club Inferno Mania Bursa'da kemençesi ve kendine has tarzıyla Karadeniz rüzgarları estiriyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Gençliğin ve eğlencenin başkenti Eskişehir, bu hafta sonu da bitmeyen ritmiyle pop müzik tutkunlarına harika bir gece vadediyor. 

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 7 Ağustos Cuma 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de; 2000'lerin, 2010'ların ve bugünün en büyük Türkçe pop hitleriyle durmaksızın dans edeceğiniz muazzam bir eğlence sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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