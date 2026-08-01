3 – 9 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Etkinlikleri

Çeşme, Alaçatı, Urla ve İzmir merkez... Ege'nin kalbi bu hafta da dünyaca ünlü DJ'ler, dev isimler ve konsept partilerle atıyor!
Meltem Hayırlı: 3 Ağustos Pazartesi 23.59'da Noche Alaçatı sahnesinde coşkuyu başlatıyor.
Sabahat Akkiraz & Erdal Erzincan (İki Usta Bir Muhabbet): 4 Ağustos Salı 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda türkülerin usta sesleri bir araya geliyor.
AMO988: 4 Ağustos Salı 21.30'da Noche Alaçatı'da iddialı sahnesiyle tempoyu artırıyor.
House of René 4 Yaşında!: 5 Ağustos Çarşamba 16.00'da House of René'de unutulmaz bir kutlama partisi gerçekleşiyor.
Nükhet Duru: 5 Ağustos Çarşamba 20.30'da Urladam Ağaçlı Sahne'de zamansız şarkıları ve büyüleyici aurasıyla sahnede parlıyor.
Ankara Echoes: 5 Ağustos Çarşamba 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tarihi dokuya eşlik eden tınılar yükseliyor.
Candles and Echoes: 5 Ağustos Çarşamba 21.00'de St. John Anglikan Kilisesi'nde yüzlerce mum ışığı eşliğinde büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
Dystinct: 5 Ağustos Çarşamba 21.30'da Noche Alaçatı sahnesinde global hitleriyle izleyiciyi coşturuyor.
Hande Yener (Hande Bizi Sezen'e Götür): 5 Ağustos 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda popun kraliçesi, Minik Serçe'nin klasiklerini kendi yorumuyla seslendiriyor.
Emir Can İğrek: 6 Ağustos Perşembe 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yeni nesil alternatif popun en sevilen hitlerini hayranlarıyla söylüyor.
Marina'da Rebetiko: 7 Ağustos Cuma 20.30'da İzmir Marina'da Ege'nin karşı kıyısından esen rüzgarlarla samimi bir gece sunuyor.
MUD PROJEKT: 7 Ağustos Cuma 20.30'da Bademler Sanat Köyü'nde dinleyicilere sanat dolu bir akustik deneyim vadediyor.
Candles and Echoes: 7 Ağustos Cuma 21.00'de Nif Bağları'nda doğanın içinde, mum ışıkları altında senfonik bir dinleti yaşatıyor.
Sabahattin Ali (Görecek Günler Var Daha): 7 Ağustos Cuma 21.00'de Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda şiirsel bir anma ve dinleti sunuyor.
Gökhan Türkmen: 7 Ağustos Cuma 21.00'de Asklepion Açık Hava Tiyatrosu'nda festival açılışını romantik hitleriyle taçlandırıyor.
Morad: 7 Ağustos Cuma 21.30'da Noche Alaçatı sahnesinde eğlenceyi sınırların ötesine taşıyor.
Poizi: 8 Ağustos Cumartesi 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da gündüz partilerinin nabzını tutuyor.
Doğan Canku: 8 Ağustos Cumartesi 20.30'da Şu Urla'da 'metamüzik söyleşileriyle' derinlikli bir sabah sunuyor.
Birsen Tezer: 8 Ağustos Cumartesi 20.30'da Coze Papalimanı'nda kadife sesi ve naif şarkılarıyla ruhları dinlendiriyor.
Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 8 Ağustos Cumartesi 21.00'de Cliff Venue'de bitmeyen dans ve nostalji vadediyor.
Ogün Sanlısoy: 8 Ağustos Cumartesi 21.00'de SoldOut Performance Hall'da rock müziğin sert ve güçlü ezgilerini yankılandırıyor.
MURDA: 8 Ağustos Cumartesi 21.30'da Noche Alaçatı'da rap dünyasının hitlerini peş peşe sıralıyor.
Mustafa Sandal: 8 Ağustos Cumartesi 22.30'da OM Paparazzi'de 90'lardan bugüne uzanan efsanevi şarkıları ve enerjisiyle Çeşme'yi sallıyor.
Lvbel C5: 9 Ağustos Pazar 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da trap ritimleriyle plajın enerjisini zirveye çıkarıyor.
ADAM TEN: 9 Ağustos Pazar 17.00'de Before Sunset Beach'te 'Orange Date' konseptiyle gün batımında eşsiz bir set çalıyor.
Kerimcan Durmaz: 9 Ağustos Pazar 18.00'de Cibo & Bere Zaira Beach'te şovları ve enerjisiyle dans pistini ele geçiriyor.
Kardeş Türküler: 9 Ağustos Pazar 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de zengin coğrafyamızın tüm renklerini türkülerle buluşturuyor.
Candles and Echoes: 9 Ağustos Pazar 21.00'de St. Helen Kilisesi'nde mumların aydınlattığı masalsı bir müzik gecesi yaşatıyor.
Sarra: 11 Ağustos Salı 23.30'da Noche Alaçatı'da haftanın kapanışını yüksek ritimle yapıyor.
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