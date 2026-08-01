Eren Kaşıkçı'nın Ardından Yürek Burkan Veda! Eşi Ecem Kaşıkçı'nın Paylaşımı Gözyaşlarına Boğdu

Yakınlarının iki gün boyunca kendisine ulaşamaması üzerine arkadaşının yedek anahtarla eve girmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başarılı şefin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelerde Kaşıkçı'nın son anlarında başucundaki ilaçlarına uzanmış halde bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsi raporunun ardından ölüm nedeni resmiyet kazanacak.

31 Temmuz Cuma günü memleketi Tokat'ın Musullu Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Eren Kaşıkçı'nın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. MasterChef ailesi, yarışmacılar, şefler ve sevenleri başarılı ismi son kez uğurlarken, eşi Ecem Kaşıkçı ile annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği anlar hafızalara kazındı.