Eren Kaşıkçı'nın Ardından Yürek Burkan Veda! Eşi Ecem Kaşıkçı'nın Paylaşımı Gözyaşlarına Boğdu
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MasterChef Türkiye 2021'in sevilen şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz 37 yaşında hayata gözlerini yuman başarılı şefin cenaze töreninde yaşanan acı dolu anlar yürekleri dağlarken, eşi Ecem Kaşıkçı'nın definin ardından yaptığı veda paylaşımı sosyal medyada binlerce kişiyi gözyaşlarına boğdu. Özellikle kızları Maya'nın babası için hazırladığı anlamlı veda duygulandırdı.
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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde yaşamını yitirdi.
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Defin töreninin ardından sessizliğini bozan Ecem Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi derinden etkileyen satırlara yer verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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