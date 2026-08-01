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Eren Kaşıkçı'nın Ardından Yürek Burkan Veda! Eşi Ecem Kaşıkçı'nın Paylaşımı Gözyaşlarına Boğdu

Eren Kaşıkçı'nın Ardından Yürek Burkan Veda! Eşi Ecem Kaşıkçı'nın Paylaşımı Gözyaşlarına Boğdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 08:36
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MasterChef Türkiye 2021'in sevilen şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz 37 yaşında hayata gözlerini yuman başarılı şefin cenaze töreninde yaşanan acı dolu anlar yürekleri dağlarken, eşi Ecem Kaşıkçı'nın definin ardından yaptığı veda paylaşımı sosyal medyada binlerce kişiyi gözyaşlarına boğdu. Özellikle kızları Maya'nın babası için hazırladığı anlamlı veda duygulandırdı.

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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde yaşamını yitirdi.

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde yaşamını yitirdi.

Yakınlarının iki gün boyunca kendisine ulaşamaması üzerine arkadaşının yedek anahtarla eve girmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başarılı şefin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelerde Kaşıkçı'nın son anlarında başucundaki ilaçlarına uzanmış halde bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsi raporunun ardından ölüm nedeni resmiyet kazanacak.

31 Temmuz Cuma günü memleketi Tokat'ın Musullu Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Eren Kaşıkçı'nın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. MasterChef ailesi, yarışmacılar, şefler ve sevenleri başarılı ismi son kez uğurlarken, eşi Ecem Kaşıkçı ile annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği anlar hafızalara kazındı.

Defin töreninin ardından sessizliğini bozan Ecem Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi derinden etkileyen satırlara yer verdi.

Defin töreninin ardından sessizliğini bozan Ecem Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi derinden etkileyen satırlara yer verdi.

Acılı eş, kızları Maya'nın babası için çizdiği resmi mezarına bıraktıklarını anlatarak, yaşadıkları tarifsiz acıyı paylaştı.

Paylaşımın en çok konuşulan detayı ise minik Maya'nın babasına hazırladığı veda oldu. Babasına büyük bir sevgiyle bağlı olduğu bilinen küçük Maya'nın çizdiği resmin mezara bırakılması görenleri duygulandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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