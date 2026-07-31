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Selena'nın Selin'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Cansu Demirci Son Haliyle Övgü Topladı

Selena'nın Selin'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Cansu Demirci Son Haliyle Övgü Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 16:05
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Bir dönemin fenomen dizisi Selena'da canlandırdığı Selin karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Cansu Demirci, yıllar önce oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Akademik kariyerine odaklanan ve uzun süre kameralardan uzak kalan eski oyuncu, 2024 yılında yaptığı evlilikle yeniden gündeme gelmişti. Şimdi ise Temmuz 2026'da ortaya çıkan güncel fotoğrafıyla yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Demirci'nin son halini görenler, 'Hiç değişmemiş' yorumları yaptı.

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2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Selena dizisi, yalnızca hikayesiyle değil unutulmaz karakterleriyle de milyonlarca çocuğun favorisi olmuştu.

2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Selena dizisi, yalnızca hikayesiyle değil unutulmaz karakterleriyle de milyonlarca çocuğun favorisi olmuştu.

Dizide üç kız kardeşin en büyüğü Selin Aykar karakterine hayat veren Cansu Demirci ise sakin tavırları, olgun duruşu ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşleri Leyla ve Nazlı'yla birlikte hayata tutunmaya çalışan Selin karakteri, Selena'nın da yardımıyla yaşadığı zorluklarla mücadele ediyor, kardeşlerini her zaman koruyup kolluyordu. Cansu Demirci'nin doğal oyunculuğu ve ekrandaki samimi enerjisi sayesinde Selin karakteri dizinin en sevilen isimlerinden biri haline gelirken, birçok kişi onun kariyerine uzun yıllar oyuncu olarak devam edeceğini düşünüyordu.

Ancak Cansu Demirci, beklenenin aksine ekranlardan tamamen uzaklaşmayı tercih etti. Oyunculuk kariyerini ikinci plana atan Demirci, eğitimine ağırlık vererek Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. Daha sonra akademik kariyerini yurt dışında sürdürmek için Almanya'ya yerleşen eski oyuncu, burada yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yıllar içinde hiçbir televizyon projesinde yer almayan, röportaj vermeyen ve sosyal medya hesabı açmayan Cansu Demirci, adeta sırra kadem bastı. Hatta zaman zaman hakkında ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle yeniden gündeme gelse de, yakın çevresi bunun tamamen kendi tercihi olduğunu belirtti. Eski rol arkadaşı Gizem Güven de yaptığı açıklamada Cansu Demirci'nin bilinçli olarak göz önünde olmamayı seçtiğini, ekranlara dönmek ya da sosyal medya kullanmak gibi bir planının bulunmadığını ifade etmişti.

Uzun süren sessizliğini ise 2024 yılında yaptığı evlilik bozdu. İstanbul Sedef Adası'nda düzenlenen sade bir törenle Filippo isimli yabancı uyruklu sevgilisiyle dünyaevine giren Demirci'nin düğün kareleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş, yıllar sonra yeniden ortaya çıkan eski oyuncunun değişimi günlerce konuşulmuştu.

Cansu Demirci, bu kez Temmuz 2026'da paylaşılan güncel fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi.

Cansu Demirci, bu kez Temmuz 2026'da paylaşılan güncel fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi.

Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan eski oyuncunun bir veteriner kliniğinde çekilen kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, Selena izleyicileri yıllar sonra kendisini yeniden görmenin heyecanını yaşadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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