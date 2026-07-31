Selena'nın Selin'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Cansu Demirci Son Haliyle Övgü Topladı
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Bir dönemin fenomen dizisi Selena'da canlandırdığı Selin karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Cansu Demirci, yıllar önce oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Akademik kariyerine odaklanan ve uzun süre kameralardan uzak kalan eski oyuncu, 2024 yılında yaptığı evlilikle yeniden gündeme gelmişti. Şimdi ise Temmuz 2026'da ortaya çıkan güncel fotoğrafıyla yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Demirci'nin son halini görenler, 'Hiç değişmemiş' yorumları yaptı.
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2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Selena dizisi, yalnızca hikayesiyle değil unutulmaz karakterleriyle de milyonlarca çocuğun favorisi olmuştu.
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Cansu Demirci, bu kez Temmuz 2026'da paylaşılan güncel fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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