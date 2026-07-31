Selena'nın Selin'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Cansu Demirci Son Haliyle Övgü Topladı

Dizide üç kız kardeşin en büyüğü Selin Aykar karakterine hayat veren Cansu Demirci ise sakin tavırları, olgun duruşu ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşleri Leyla ve Nazlı'yla birlikte hayata tutunmaya çalışan Selin karakteri, Selena'nın da yardımıyla yaşadığı zorluklarla mücadele ediyor, kardeşlerini her zaman koruyup kolluyordu. Cansu Demirci'nin doğal oyunculuğu ve ekrandaki samimi enerjisi sayesinde Selin karakteri dizinin en sevilen isimlerinden biri haline gelirken, birçok kişi onun kariyerine uzun yıllar oyuncu olarak devam edeceğini düşünüyordu.

Ancak Cansu Demirci, beklenenin aksine ekranlardan tamamen uzaklaşmayı tercih etti. Oyunculuk kariyerini ikinci plana atan Demirci, eğitimine ağırlık vererek Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. Daha sonra akademik kariyerini yurt dışında sürdürmek için Almanya'ya yerleşen eski oyuncu, burada yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yıllar içinde hiçbir televizyon projesinde yer almayan, röportaj vermeyen ve sosyal medya hesabı açmayan Cansu Demirci, adeta sırra kadem bastı. Hatta zaman zaman hakkında ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle yeniden gündeme gelse de, yakın çevresi bunun tamamen kendi tercihi olduğunu belirtti. Eski rol arkadaşı Gizem Güven de yaptığı açıklamada Cansu Demirci'nin bilinçli olarak göz önünde olmamayı seçtiğini, ekranlara dönmek ya da sosyal medya kullanmak gibi bir planının bulunmadığını ifade etmişti.

Uzun süren sessizliğini ise 2024 yılında yaptığı evlilik bozdu. İstanbul Sedef Adası'nda düzenlenen sade bir törenle Filippo isimli yabancı uyruklu sevgilisiyle dünyaevine giren Demirci'nin düğün kareleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş, yıllar sonra yeniden ortaya çıkan eski oyuncunun değişimi günlerce konuşulmuştu.