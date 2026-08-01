'Patronla Zam Pazarlığı' Oyunu: Ya Zam Alacaksın Ya Kovulacaksın
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Aylardır bu anı bekliyordun. Kafanda kurduğun cümleler hazır, başarıların cebinde. Ama karşındaki rakip oldukça dişli: Şirketin finans odağı, ara dönem zamlarının ezeli düşmanı Nihat Bey! Üstelik toplantısına sadece 5 dakikası var ve gözlüklerinin üstünden sana bakarak 'Nedir konu?' diye sordu bile...💼
Şimdi önünde iki yol var: Profesyonel argümanlarla cool kalıp hak ettiğin zammı söke söke almak ya da duygusallığa kapılıp suçu yazılım ekibine atmak.
Unutma, atacağın her yanlış adım seni şirketin çıkış kapısına yaklaştıracak!👀
Hadi o zaman hakettiğin zammı almak için patronla görüşmeni başlat!👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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