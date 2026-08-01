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'Patronla Zam Pazarlığı' Oyunu: Ya Zam Alacaksın Ya Kovulacaksın

'Patronla Zam Pazarlığı' Oyunu: Ya Zam Alacaksın Ya Kovulacaksın

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 08:22
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Aylardır bu anı bekliyordun. Kafanda kurduğun cümleler hazır, başarıların cebinde. Ama karşındaki rakip oldukça dişli: Şirketin finans odağı, ara dönem zamlarının ezeli düşmanı Nihat Bey! Üstelik toplantısına sadece 5 dakikası var ve gözlüklerinin üstünden sana bakarak 'Nedir konu?' diye sordu bile...💼

Şimdi önünde iki yol var: Profesyonel argümanlarla cool kalıp hak ettiğin zammı söke söke almak ya da duygusallığa kapılıp suçu yazılım ekibine atmak.

Unutma, atacağın her yanlış adım seni şirketin çıkış kapısına yaklaştıracak!👀

Hadi o zaman hakettiğin zammı almak için patronla görüşmeni başlat!👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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