Aylardır bu anı bekliyordun. Kafanda kurduğun cümleler hazır, başarıların cebinde. Ama karşındaki rakip oldukça dişli: Şirketin finans odağı, ara dönem zamlarının ezeli düşmanı Nihat Bey! Üstelik toplantısına sadece 5 dakikası var ve gözlüklerinin üstünden sana bakarak 'Nedir konu?' diye sordu bile...💼

Şimdi önünde iki yol var: Profesyonel argümanlarla cool kalıp hak ettiğin zammı söke söke almak ya da duygusallığa kapılıp suçu yazılım ekibine atmak.

Unutma, atacağın her yanlış adım seni şirketin çıkış kapısına yaklaştıracak!👀

Hadi o zaman hakettiğin zammı almak için patronla görüşmeni başlat!👇🏻