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10 Yaşındaki Ali Koç, İtalya Bilim Olimpiyatları’nda Dünya Birincisi Oldu

10 Yaşındaki Ali Koç, İtalya Bilim Olimpiyatları’nda Dünya Birincisi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 22:37
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10 yaşındaki Ali Koç, İtalya'da düzenlenen uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda matematik ve bilim kategorilerinde gösterdiği üstün performansla dünya birinciliğini elde etti. Farklı ülkelerden öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini sergilediği organizasyonda büyük başarıya imza atan Ali Koç, Türkiye'ye iki kategoride altın madalya kazandırdı.

Yarışmanın ardından duygularını paylaşan Ali Koç, 'Çok sevinçliyim! Yaşa Türkiye!' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Genç öğrencinin elde ettiği başarı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Ali Koç'un sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

10 yaşındaki Ali Koç, Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda da gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanmıştı. Yarışmada 97 puan alan Koç, dünya genelinde ilk yüzde 8'lik dilime girerek hem Türkiye hem de dünya sıralamasında birinciliği elde etti.

Başarısıyla dikkat çeken Ali Koç, elde ettiği derecenin ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı tarafından makamında kabul edilerek tebrik edilmişti ve adından söz ettirmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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