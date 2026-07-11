10 Yaşındaki Ali Koç, İtalya Bilim Olimpiyatları’nda Dünya Birincisi Oldu
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10 yaşındaki Ali Koç, İtalya'da düzenlenen uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda matematik ve bilim kategorilerinde gösterdiği üstün performansla dünya birinciliğini elde etti. Farklı ülkelerden öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini sergilediği organizasyonda büyük başarıya imza atan Ali Koç, Türkiye'ye iki kategoride altın madalya kazandırdı.
Yarışmanın ardından duygularını paylaşan Ali Koç, 'Çok sevinçliyim! Yaşa Türkiye!' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Genç öğrencinin elde ettiği başarı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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Ali Koç'un sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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