Sık Sık Filistinlileri Hedef Alan İsrailli Yerleşimciler Bu Kez ABD Kongre Üyesi Ro Khanna'yı Kaçırdı
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ABD Kongresi'nin Demokrat Partili üyelerinden Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı İsrailli yerleşimciler tarafından bir süre alıkonulduğunu açıkladı. 2028 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin olası adayları arasında gösterilen Khanna, yaşadığı olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Büyük bir hata yaptılar' ifadelerini kullandı.
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Önce işgalciler, sonra ordu alıkoydu.
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90 dakika boyunca alıkonuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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