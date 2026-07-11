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Sık Sık Filistinlileri Hedef Alan İsrailli Yerleşimciler Bu Kez ABD Kongre Üyesi Ro Khanna'yı Kaçırdı

Sık Sık Filistinlileri Hedef Alan İsrailli Yerleşimciler Bu Kez ABD Kongre Üyesi Ro Khanna'yı Kaçırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 20:38
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ABD Kongresi'nin Demokrat Partili üyelerinden Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı İsrailli yerleşimciler tarafından bir süre alıkonulduğunu açıkladı. 2028 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin olası adayları arasında gösterilen Khanna, yaşadığı olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Büyük bir hata yaptılar' ifadelerini kullandı.

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Önce işgalciler, sonra ordu alıkoydu.

Önce işgalciler, sonra ordu alıkoydu.

İşgal altındaki Filistin topraklarına giden ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde önce yasa dışı İsrailli yerleşimciler, ardından da İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Khanna, yaşananlara ilişkin görüntüleri sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

Paylaşımında, 'Filistin'e yaptığım seyahat sırasında, Amerikan yapımı M4'leri elinde sallayan İsrailli yerleşimciler beni ve diğer Amerikalıları gözaltına aldı' ifadelerini kullanan Khanna, daha sonra olay yerine gelen İsrail ordusunun da yerleşimcilerin yanında yer aldığını ve alıkonulmasının sürdüğünü öne sürdü. Khanna, paylaşımını 'Büyük bir hata yaptılar' sözleriyle tamamladı.

90 dakika boyunca alıkonuldu.

90 dakika boyunca alıkonuldu.

New York Times'ın haberine göre Ro Khanna'nın yaklaşık 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve bu süre içinde yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi. Haberde, Khanna'nın yaşadıklarının ardından kendisini çaresiz hissettiğini söylediği ve 'Bir Amerikan kongre üyesini 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini bir düşünün' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, 2028 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin olası adayları arasında gösterilen Khanna'nın ziyaretinin siyasi açıdan da dikkat çektiği belirtildi. Geçmişte ABD'li başkan adaylarının İsrail'e destek mesajı vermek amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğine işaret edilirken, son dönemde artan İsrail karşıtı kamuoyu nedeniyle bazı Amerikalı siyasetçilerin Tel Aviv yönetimine yönelik eleştirilerini yerinde dile getirmek için bölgeye gittiği değerlendirmesine yer verildi.

"Her yerde anlatacağım."

"Her yerde anlatacağım."

New York Times'a konuşan Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da tanık olduğu olayların hem siyasi yaklaşımını hem de olası başkanlık adaylığı sürecini etkileyebileceğini söyledi. Filistinlilerin haklarının bundan sonraki siyasi çalışmalarında temel başlıklardan biri olacağını ifade eden Khanna, 'Aday olup olmamamdan bağımsız olarak Amerika'nın her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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