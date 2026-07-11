Sık Sık Filistinlileri Hedef Alan İsrailli Yerleşimciler Bu Kez ABD Kongre Üyesi Ro Khanna'yı Kaçırdı

New York Times'ın haberine göre Ro Khanna'nın yaklaşık 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve bu süre içinde yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi. Haberde, Khanna'nın yaşadıklarının ardından kendisini çaresiz hissettiğini söylediği ve 'Bir Amerikan kongre üyesini 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini bir düşünün' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, 2028 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin olası adayları arasında gösterilen Khanna'nın ziyaretinin siyasi açıdan da dikkat çektiği belirtildi. Geçmişte ABD'li başkan adaylarının İsrail'e destek mesajı vermek amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğine işaret edilirken, son dönemde artan İsrail karşıtı kamuoyu nedeniyle bazı Amerikalı siyasetçilerin Tel Aviv yönetimine yönelik eleştirilerini yerinde dile getirmek için bölgeye gittiği değerlendirmesine yer verildi.