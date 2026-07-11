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Danıştay Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay Kartalkaya'da Hayatını Kaybeden Oğlu İçin Adalet Arıyor

Danıştay Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay Kartalkaya'da Hayatını Kaybeden Oğlu İçin Adalet Arıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 17:22
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Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını yitiren aileler, '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' kapsamında Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, adalet çağrısında bulunarak, 'Bir toplum ekmeksiz de susuz da kalabilir; ancak adaletsizliğe dayanamaz' ifadelerini kullandı.

Kaynak-ANKA HABER

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Aileler Bolu'dan Ankara'ya yürüyor.

Aileler Bolu'dan Ankara'ya yürüyor.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' kapsamında Bolu'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı. Bolu Adalet Sarayı önünde toplanan aileler, yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Yürüyüşte, '78 can için buradayız' ve 'Gecikmiş adalet, adalet değildir' yazılı dövizlerle adalet taleplerini dile getirdi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da adalet arıyor.

Başka acılı aileler de adalet arayışına güç veriyor.

Başka acılı aileler de adalet arayışına güç veriyor.

5 Eylül 2023'te Kırklareli'nde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde, Sisli Vadi adlı bungalov tesisinde oğlu ve gelinini kaybeden Safiye Yaşa da yürüyüşe destek verdi.

'Benim söylemek istediğim aslında aynı kelimeler, aynı cümleler. Cümlelere sığmayacak şeyler aslında. Biz de altı canımızı kaybettik Sisli Vadi'de. İkisi benim evladım; kızım ve damadım. Kartalkaya'nın yaktığı bu adalet yürüyüşünün meşalesini bizler sürdüreceğiz. Biz de aynısını yapacağız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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