Danıştay Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay Kartalkaya'da Hayatını Kaybeden Oğlu İçin Adalet Arıyor

5 Eylül 2023'te Kırklareli'nde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde, Sisli Vadi adlı bungalov tesisinde oğlu ve gelinini kaybeden Safiye Yaşa da yürüyüşe destek verdi.

'Benim söylemek istediğim aslında aynı kelimeler, aynı cümleler. Cümlelere sığmayacak şeyler aslında. Biz de altı canımızı kaybettik Sisli Vadi'de. İkisi benim evladım; kızım ve damadım. Kartalkaya'nın yaktığı bu adalet yürüyüşünün meşalesini bizler sürdüreceğiz. Biz de aynısını yapacağız.'