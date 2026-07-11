Danıştay Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay Kartalkaya'da Hayatını Kaybeden Oğlu İçin Adalet Arıyor
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Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını yitiren aileler, '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' kapsamında Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, adalet çağrısında bulunarak, 'Bir toplum ekmeksiz de susuz da kalabilir; ancak adaletsizliğe dayanamaz' ifadelerini kullandı.
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Aileler Bolu'dan Ankara'ya yürüyor.
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Bolu Grand Kartal Otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da adalet arıyor.
Başka acılı aileler de adalet arayışına güç veriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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