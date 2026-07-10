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Usta Şair Ahmet Telli Hayatını Kaybetti

Usta Şair Ahmet Telli Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 21:56
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Bir süredir Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi gören usta şair Ahmet Telli, 80 yaşında yaşamını yitirdi. 

Telli'nin nisan ayından bu yana hastanede tedavi altında olduğu, 8 Temmuz'da ise entübe edildiği bilgisi verilmişti.

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Türk edebiyatının acı kaybı sevenlerini yasa boğdu.

Türk edebiyatının acı kaybı sevenlerini yasa boğdu.

T24'ün haberine göre Ahmet Telli, nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi görüyordu ve 8 Temmuz'da entübe edilmişti.

Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan 78'liler Federasyonu da benzer bir açıklama yayınlayarak 'umutlu bekleyişin' sürdüğünü dile getirmişti. 

Ancak bugün şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi.

Ahmet Telli kimdir?

Ahmet Telli kimdir?

2 Aralık 1946'da, bugün Karabük'e bağlı olan Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, öğretmen okullarındaki eğitiminin ardından dört yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara Atatürk Lisesi'nde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yaparken sıkıyönetim tarafından tutuklanan Telli'nin görevine son verildi. Ayrıca, Cigerhun'un şiirleri üzerine kaleme aldığı bir yazı nedeniyle 1980 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesi kapsamında kısa süreli hapis cezasına çarptırıldı.

Öğretmenlik dışında kitapçılık ve yayıncılıkla da ilgilenen Telli, çeşitli yayınevlerinde yönetici ve editör olarak çalıştı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında yeniden öğretmenliğe döndü ve daha sonra bu görevden emekli oldu.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli, 1970'li yıllarda ağırlıklı olarak deneme ve kitap tanıtım yazıları kaleme aldı. Şiir kitaplarını ise 1979'dan itibaren yayımlamaya başlayan Telli, 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşağının önemli temsilcileri arasında gösteriliyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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