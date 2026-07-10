Mehmet Akif Ersoy İçin İddianame Kabul Edildi: 286 Yıl Hapsi İsteniyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Akif Ersoy hakkında 286 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Yargılama başlıyor.
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286 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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