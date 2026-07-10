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Mehmet Akif Ersoy İçin İddianame Kabul Edildi: 286 Yıl Hapsi İsteniyor

Mehmet Akif Ersoy İçin İddianame Kabul Edildi: 286 Yıl Hapsi İsteniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 20:53
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Akif Ersoy hakkında 286 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Yargılama başlıyor.

Yargılama başlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik hazırladığı iddianame, daha önce değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler nedeniyle savcılığa iade edilmişti. Savcılık tarafından yeniden düzenlenerek mahkemeye sunulan iddianame bu kez kabul edildi.

Kabul edilen iddianame kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

286 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

286 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 ayrı 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamaları yöneltildi. Savcılık, Ersoy'un söz konusu suçlardan toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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