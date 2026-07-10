Mehmet Akif Ersoy İçin İddianame Kabul Edildi: 286 Yıl Hapsi İsteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik hazırladığı iddianame, daha önce değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler nedeniyle savcılığa iade edilmişti. Savcılık tarafından yeniden düzenlenerek mahkemeye sunulan iddianame bu kez kabul edildi.

Kabul edilen iddianame kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.