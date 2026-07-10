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Ekonomi
Volkswagen 4 Fabrikasını Kapatıyor, Efsane Modellere de Veda Ediyor

Volkswagen 4 Fabrikasını Kapatıyor, Efsane Modellere de Veda Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 23:32
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Volkswagen Grubu, maliyetleri azaltmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 2030 yılına kadar ürün gamında kapsamlı bir sadeleşmeye gitmeye hazırlanıyor. Şirketin planı kapsamında model sayısının yüzde 50, donanım ve opsiyon çeşitliliğinin ise yüzde 75'e kadar azaltılması hedefleniyor.

Daha önce efsaneleşen Passat modelini üretimden kaldıran Alman otomotiv devi, marka ile özdeşleşen diğer bazı modeller için de benzer kararlar almaya hazırlanıyor. Fabrika kapatma planları ve 100 bin kişiye kadar ulaşabileceği öne sürülen istihdam kaybı iddiaları ise çalışanların tepkisini çekerken, çeşitli işçi protestolarını da beraberinde getirdi.

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Marka ile özdeşleşen modellerle ilgili kritik kararlar alındı.

Marka ile özdeşleşen modellerle ilgili kritik kararlar alındı.

Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki yükselişi, talepteki yavaşlama ve artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya kalan Volkswagen, geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma ve tasarruf programını devreye almaya hazırlanıyor. Şirket yönetiminin Denetleme Kurulu'na sunduğu 2030 stratejisine göre, Volkswagen Grubu ürün gamını kademeli olarak yüzde 50 oranında küçültecek. Bu kapsamda, markayla özdeşleşmiş bazı modellerin de üretimden kaldırılması planlanıyor.

Die Welt'in haberine göre şirket, kârlılığı ve talebi daha yüksek olan pazar segmentlerine odaklanmayı amaçlıyor. Ayrıca araçlarda sunulan donanım paketleri ile müşteri seçeneklerinin sayısı da yüzde 75'e kadar azaltılacak. Volkswagen, bu adımlarla üretim ve tedarik süreçlerini daha verimli hale getirmeyi, maliyetleri düşürmeyi ve karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

100 bin işçi çıkarılacak.

100 bin işçi çıkarılacak.

Volkswagen'in resmi açıklamasında fabrika kapatılacağına ya da geniş çaplı işten çıkarma yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Buna karşın Alman basınında, grubun dünya genelinde 100 bine kadar çalışanla yollarını ayırabileceği öne sürüldü. Haberlerde Hannover, Emden, Zwickau ve Neckarsulm'daki dört fabrikanın kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Volkswagen yönetimi ise dört fabrikanın kapatılacağı ve 100 bin kişilik istihdam kaybı yaşanacağı yönündeki iddiaları doğrulamadı.

Şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri, 2024 yılının sonunda ağırlıklı olarak Aşağı Saksonya'daki tesisleri kapsayan ve toplam 35 bin çalışanın işten ayrılmasını öngören bir anlaşmaya imza atmıştı. Söz konusu küçülmenin büyük ölçüde erken emeklilik ve gönüllü ayrılık yöntemiyle hayata geçirilmesi planlanmıştı.

Yeni otomobil satışlarında büyük düşüş var.

Yeni otomobil satışlarında büyük düşüş var.

Volkswagen'in yeniden yapılanma planının temelinde Avrupa otomotiv pazarında yaşanan daralma yer alıyor.

Avrupa'da yeni otomobil satışlarının salgın öncesi dönemin yaklaşık yüzde 16 gerisinde seyrettiği belirtilirken, özellikle elektrikli araç segmentinde Çinli üreticilerin artan rekabeti Alman otomotiv devinin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Volkswagen Grubu, geçen yılı 322 milyar euro gelirle kapatmasına rağmen vergi öncesi kârı 9,3 milyar euro olarak gerçekleşti.

Şirket, kapsamlı dönüşüm programının gerekçeleri arasında jeopolitik gerilimleri, gümrük tarifelerinin neden olduğu maliyet artışlarını, yüksek üretim giderlerini ve giderek ağırlaşan düzenleyici yükümlülükleri de gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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