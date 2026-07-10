Volkswagen 4 Fabrikasını Kapatıyor, Efsane Modellere de Veda Ediyor

Volkswagen Grubu, maliyetleri azaltmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 2030 yılına kadar ürün gamında kapsamlı bir sadeleşmeye gitmeye hazırlanıyor. Şirketin planı kapsamında model sayısının yüzde 50, donanım ve opsiyon çeşitliliğinin ise yüzde 75'e kadar azaltılması hedefleniyor.

Daha önce efsaneleşen Passat modelini üretimden kaldıran Alman otomotiv devi, marka ile özdeşleşen diğer bazı modeller için de benzer kararlar almaya hazırlanıyor. Fabrika kapatma planları ve 100 bin kişiye kadar ulaşabileceği öne sürülen istihdam kaybı iddiaları ise çalışanların tepkisini çekerken, çeşitli işçi protestolarını da beraberinde getirdi.