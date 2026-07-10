Volkswagen 4 Fabrikasını Kapatıyor, Efsane Modellere de Veda Ediyor
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Volkswagen Grubu, maliyetleri azaltmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 2030 yılına kadar ürün gamında kapsamlı bir sadeleşmeye gitmeye hazırlanıyor. Şirketin planı kapsamında model sayısının yüzde 50, donanım ve opsiyon çeşitliliğinin ise yüzde 75'e kadar azaltılması hedefleniyor.
Daha önce efsaneleşen Passat modelini üretimden kaldıran Alman otomotiv devi, marka ile özdeşleşen diğer bazı modeller için de benzer kararlar almaya hazırlanıyor. Fabrika kapatma planları ve 100 bin kişiye kadar ulaşabileceği öne sürülen istihdam kaybı iddiaları ise çalışanların tepkisini çekerken, çeşitli işçi protestolarını da beraberinde getirdi.
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Marka ile özdeşleşen modellerle ilgili kritik kararlar alındı.
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100 bin işçi çıkarılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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