KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Konuşma Yaparken Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tansiyon düşüklüğüne bağlı gelişen rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Erhürman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki tetkik ve kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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