KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Konuşma Yaparken Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tansiyon düşüklüğüne bağlı gelişen rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Erhürman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki tetkik ve kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.