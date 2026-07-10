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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Konuşma Yaparken Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Konuşma Yaparken Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 22:31
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tansiyon düşüklüğüne bağlı gelişen rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Erhürman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki tetkik ve kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.

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Resmi açıklama yürekleri ferahlattı.

Resmi açıklama yürekleri ferahlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Resmi açıklamada, Erhürman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Lefkoşa'daki Eski Cumhurbaşkanlığı Binası'nda düzenlenen etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlanan Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne götürülerek kontrol altına alındı.

Resmi açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Eski Cumhurbaşkanlığı Binası'nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirmiştir. Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumu iyi olup, ileri tetkik ve gözlem süreci devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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