Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda Gözaltına Alındı

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara'ya dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye hizmet binalarında arama ve incelemeler yapılırken, yürütülen soruşturma kapsamında bazı belediye yöneticileri ile personel hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Hüseyin Can Güner'in de kısa süre önce havalimanında gözaltına alındığı açıklandı.