article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda Gözaltına Alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 18:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara'ya dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye hizmet binalarında arama ve incelemeler yapılırken, yürütülen soruşturma kapsamında bazı belediye yöneticileri ile personel hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Hüseyin Can Güner'in de kısa süre önce havalimanında gözaltına alındığı açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Havalimanında gözaltına alındı.

Havalimanında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise Ankara'ya dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın