Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda Gözaltına Alındı
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CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara'ya dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye hizmet binalarında arama ve incelemeler yapılırken, yürütülen soruşturma kapsamında bazı belediye yöneticileri ile personel hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Hüseyin Can Güner'in de kısa süre önce havalimanında gözaltına alındığı açıklandı.
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Havalimanında gözaltına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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