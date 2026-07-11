Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic Resmen NBA'de: Yıldız Oyuncu Dallas Mavericks'e Gidiyor
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Fenerbahçe Beko ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın formasını giyen Tarık Biberovic, kariyerini NBA'de sürdürme kararı aldı. 25 yaşındaki forvet, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anlaşmaya varırken, taraflar arasındaki sözleşmenin ayrıntıları da netleşti.
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Transferi Dallas açıkladı.
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"Fenerbahçeli Tarık" imzasıyla veda etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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