Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic Resmen NBA'de: Yıldız Oyuncu Dallas Mavericks'e Gidiyor

2018 yılından bu yana Fenerbahçe Beko formasını giyen Bosna Hersek doğumlu milli basketbolcu Tarık Biberovic, Dallas Mavericks'e transferi öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Mesajını 'Fenerbahçeli Tarık' imzasıyla tamamlayan Biberovic, kulüpte geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

'Bu anın bir gün geleceğini hiç hayal etmemiştim. Daha önce de hiç veda metni yazmadım. Şimdi bu satırları yazarken ne söylesem eksik kalacak gibi geliyor. Buraya geldiğim günden beri çok şey yaşadım, çok şey öğrendim. Bu formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve bu taraftarın önünde oynamak benim için her zaman büyük bir gururdu.

Beraber güldük, beraber üzüldük, beraber savaştık. Bana ilk günden son güne kadar destek olan, sevgisini her zaman hissettiren herkese yürekten teşekkür ederim. Fenerbahçe benim için sadece bir kulüp olmadı. Burada bir aile buldum, ömür boyu unutamayacağım anılar biriktirdim. Her şey için teşekkürler.

Fenerbahçeli Tarık'