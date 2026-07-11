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Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic Resmen NBA'de: Yıldız Oyuncu Dallas Mavericks'e Gidiyor

Fenerbahçe'nin Yıldızı Tarık Biberovic Resmen NBA'de: Yıldız Oyuncu Dallas Mavericks'e Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 21:10
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Fenerbahçe Beko ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın formasını giyen Tarık Biberovic, kariyerini NBA'de sürdürme kararı aldı. 25 yaşındaki forvet, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anlaşmaya varırken, taraflar arasındaki sözleşmenin ayrıntıları da netleşti.

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Transferi Dallas açıkladı.

Transferi Dallas açıkladı.

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, resmen Dallas Mavericks'in oyuncusu oldu. NBA Batı Konferansı temsilcisi, 25 yaşındaki forvetle toplam 6 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

'Biberovic, son birkaç sezonda Avrupa'nın en arzu edilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Son yedi yıldır hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de oynayan Fenerbahçe Beko'da oynadı. Biberovic, kulübün 2025'te Abu Dhabi'de ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve daha yakın zamanda Nisan ayında Zalgiris'e karşı oynanan playoff maçında sekiz üçlükten altısını isabet ederek 26 sayı attı. Fenerbahçe ayrıca Tarık'la dört Türk Süper Ligi şampiyonluğu kazandı.'

"Fenerbahçeli Tarık" imzasıyla veda etti.

"Fenerbahçeli Tarık" imzasıyla veda etti.

2018 yılından bu yana Fenerbahçe Beko formasını giyen Bosna Hersek doğumlu milli basketbolcu Tarık Biberovic, Dallas Mavericks'e transferi öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Mesajını 'Fenerbahçeli Tarık' imzasıyla tamamlayan Biberovic, kulüpte geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

'Bu anın bir gün geleceğini hiç hayal etmemiştim. Daha önce de hiç veda metni yazmadım. Şimdi bu satırları yazarken ne söylesem eksik kalacak gibi geliyor. Buraya geldiğim günden beri çok şey yaşadım, çok şey öğrendim. Bu formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve bu taraftarın önünde oynamak benim için her zaman büyük bir gururdu.

Beraber güldük, beraber üzüldük, beraber savaştık. Bana ilk günden son güne kadar destek olan, sevgisini her zaman hissettiren herkese yürekten teşekkür ederim. Fenerbahçe benim için sadece bir kulüp olmadı. Burada bir aile buldum, ömür boyu unutamayacağım anılar biriktirdim. Her şey için teşekkürler.

Fenerbahçeli Tarık'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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