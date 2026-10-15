Adli Dilbilimci Açıkladı: Yalan Söyleyenleri Ele Veren 5 Kelime Alışkanlığı

Hoşlanmadığımız biri için adını kullanmak yerine 'o adam' ya da 'yandakiler' deriz. Bu mesafe koyan dil kendiliğinden ortaya çıkar ve gerçek duygularımızı ele verir.

Dikkat edilmesi gereken, bu dilin beklenmedik yerde kullanılması. Partnerini öldürüp intihar süsü veren bir kişi, polise onu nasıl bulduğunu anlatırken ne adını ne de 'onu' demişti: 'Sabah uyandım ve bunu buldum.'