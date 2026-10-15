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Adli Dilbilimci Açıkladı: Yalan Söyleyenleri Ele Veren 5 Kelime Alışkanlığı

Adli Dilbilimci Açıkladı: Yalan Söyleyenleri Ele Veren 5 Kelime Alışkanlığı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:04
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Birinin yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlarsınız? Bugüne kadar hep, gözlerine yada jest ve mimiklerine bakmamız tavsiye edildi. Fakat Londra'daki UCL'de ders veren adli dilbilimci Dr. Kirsty King'e göre beden dili güvenilir değil. 

Yalancıları asıl ele veren şey kullandıkları kelimeler.

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Aynı kelimeyi tekrar tekrar söylemek

Aynı kelimeyi tekrar tekrar söylemek

Psychological Bulletin dergisinde 2003'te yayımlanan bir çalışmaya göre konuşmadaki tekrarlar yalanın işareti olabilir. Hazırlıksız yakalanılan bir soruda kişi 'ben, ben, ben...' diye takılıp kalabiliyor.

ABD'li oyuncu Jussie Smollett, saldırıya uğradığını anlatırken tam kritik noktada 'Kavga ettik. Kavga. Kavga' demişti. Sonradan saldırıyı kurguladığı ortaya çıktı. Uydurma bir hikâyeye detay eklemek zorlaştıkça tekrar artıyor.

Asıl meseleyi sona bırakmak

Asıl meseleyi sona bırakmak

Acil bir durumu anlatan biri en önemli bilgiyi genellikle başa koyar. Yalan söyleyen ise önce uzun bir hikâye anlatıp asıl konuyu sona bırakabiliyor.

Bir acil çağrıda arayan kişi, kiracısının vurulduğunu ancak konuşmanın en sonunda söylemişti; sonradan tetiği kendisinin çektiği anlaşıldı. Uzmanlar buna 'Pinokyo etkisi' diyor: 2012'deki bir çalışmaya göre yalan söyleyenler daha fazla kelime kullanıyor.

Mesafe koyan kelimeler kullanmak

Mesafe koyan kelimeler kullanmak

Hoşlanmadığımız biri için adını kullanmak yerine 'o adam' ya da 'yandakiler' deriz. Bu mesafe koyan dil kendiliğinden ortaya çıkar ve gerçek duygularımızı ele verir.

Dikkat edilmesi gereken, bu dilin beklenmedik yerde kullanılması. Partnerini öldürüp intihar süsü veren bir kişi, polise onu nasıl bulduğunu anlatırken ne adını ne de 'onu' demişti: 'Sabah uyandım ve bunu buldum.'

Duyulara dair hiçbir detay vermemek

Duyulara dair hiçbir detay vermemek

Şok edici bir olay yaşayan biri genellikle ne duyduğunu, ne hissettiğini, ne gördüğünü anlatır. Aynı 2003 çalışmasına göre yalan söyleyenler bu tür duyusal detayları daha az kullanıyor.

ABD'li yüzücü Ryan Lochte, 2016 Rio Olimpiyatları'nda soyulduğunu anlatırken neredeyse hiç duyusal detay vermemişti. Sonradan takım arkadaşlarıyla bir benzin istasyonuna zarar verdikleri ortaya çıktı.

"Ben" yerine "biz" demek

"Ben" yerine "biz" demek

Kendimizden bahsederken çoğumuz 'ben' deriz. Yalan söyleyenler ise ilgiyi kendi üzerlerinden çekmek için 'biz' demeyi tercih edebiliyor; bir tür kalabalığın içinde saklanma.

Kaybolan bir kadınla ilgili televizyona konuşan bir adam, her 'ben' diye başladığında cümleyi 'biz' diye değiştirmişti. Yıllar sonra cinayeti itiraf etti.

Bu işaretlerin hiçbiri tek başına yalanın kanıtı değil; ama ne söylendiğine kulak vermek, gözlerden çok daha fazlasını anlatabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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