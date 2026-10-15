Adli Dilbilimci Açıkladı: Yalan Söyleyenleri Ele Veren 5 Kelime Alışkanlığı
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Birinin yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlarsınız? Bugüne kadar hep, gözlerine yada jest ve mimiklerine bakmamız tavsiye edildi. Fakat Londra'daki UCL'de ders veren adli dilbilimci Dr. Kirsty King'e göre beden dili güvenilir değil.
Yalancıları asıl ele veren şey kullandıkları kelimeler.
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Aynı kelimeyi tekrar tekrar söylemek
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Asıl meseleyi sona bırakmak
Mesafe koyan kelimeler kullanmak
Duyulara dair hiçbir detay vermemek
"Ben" yerine "biz" demek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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